Prueba una paella valenciana premiada en un restaurante español de Tokio: "Los valencianos vais a colapsar"

El creador de contenido y exjugador profesional del videojuego League of Legends, Antonio Pino, conocido en el mundo de Internet como Reven y que ganó su respectivo combate de primera edición de La Velada del Año contra el también streamer 'El Millor', ha viajado hasta Japón y ha probado la comida española de un famoso restaurante llamado Miguel y Juani, que ostenta numerosos premios como la Mejor Paella del Mundo.

Tras llegar al restaurante, que se encuentra en la planta 13 de un centro comercial, le ha sorprendido la exposición de sus platos en una vitrina—son de plástico—, algo que acostumbran a hacer la mayoría de restaurantes en el país nipón. La primera sorpresa se la ha llevado al ver algunos precios de la carta: "Es caro de cojones, 40 pavos por persona fácil".

También ha señalado que en la carta indica un cargo extra de 4 euros por persona si acuden al restaurante a comer más tarde de las 14:30 horas. "Mola que tengan cubiertos, no hay opción ni de palillos", ha advertido. La copa de sangría, típica de España, le ha sabido bastante "suavecita, mejor que en muchos sitios de España".

La presentación del jamón ibérico le ha parecido lo mejor de plato. "No sé por qué le ponen un chorrazo de aceite, el jamón no es de la mejor calidad, pero sigue siendo mejor que la que comimos en Berlín", ha opinado.

El siguiente plato ha sido el de la tortilla española y le ha vuelto a sorprender la presentación: "La cuidan mucho". "Está muy sosa, le falta sal", ha defendido. Finalmente, al jamón le ha puesto una nota de tres y a la tortilla un siete.

"Es la primera vez que veo pan en Japón"

Uno de sus platos favoritos ha sido el de las gambas al ajillo, calcadas a las que suele ver en España y le han encantado, puntuándola incluso con un 9. Sobre el pan no ha dudado en mostrar su sorpresa, ya que ha sido la primera vez desde que llegó a Japón que lo ha visto.

Llegado el turno de la paella valenciana. "Los ingredientes los cumples, pero de una forma un tanto peculiar. ¿Por qué hay habas? Aquí los valencianos vais a colapsar. El conejo está seco. Esto es un tres", ha afirmado.

"Me sorprende que es mejor el restaurante español en Tokio que el restaurante español en Berlín, aun así le pongo un cuatro", ha concluido.