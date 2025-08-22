Prueba las tortillas de Takis de un bar de Logroño y la que se lía es de aúpa: "Pinta peculiar... ¡Verde!"

El creador de contenido sobre gastronomía Manuel de los Santos (@lariojatoeat) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok probando unas singulares tortillas de patatas de Takis, Jumpers y Risketos que ha dado mucho de que hablar.

"Este bar de Logroño tiene tortilla de patata de Takis fuego, de Takis azules, de Risquetos, de Jumpers... ¿Merecerá la pena?", ha comenzado diciendo el tiktoker al inicio del vídeo, antes de lanzarse a probar estas curiosas creaciones.

"Tortilla de patata con Takis, pinta peculiar... ¡Verde! El toque crujiente de los Takis, lleva queso cheddar y el topping es un must", ha comentado sobre la primera y llamativa tortilla de Takis. "Está buena", ha concluido.

"Tortilla de patata y Jumpers. ¡Muy jugosita! Está rica, me parece curiosa, pero yo a esta la metería un pelín más de sal", ha señalado después de probar el segundo trozo, el cual no le ha convencido tanto.

"¿Probarías una tortilla de patata y Risquetos? Vamos a ver qué tal. A primera vista se ve que lleva quesito fundido. Esta me ha gustado más que la de Jumpers, eh. Más saladita, con mucho más sabor. Tenéis todo esto en La Esquina, en la calle San Juan de Logroño", ha concluido el usuario, después de probar la de Risketos.

Un vídeo que ha dado mucho de que hablar en todas las redes sociales, desde usuarios curiosos que quieren probar estas creaciones a las críticas de los comensales más tradicionales, quienes consideran estas mezclas como "una aberración".

"Yo pido un pincho de tortilla y me pones una mierda de esas de Takis o de Jumpers y de la hostia que te meto te hago central de Osasuna"; "Debería ser ilegal hacer estas cosas"; "Pues yo quiero probar la de Lotus y la de llave ácida", han comentado algunos usuarios.