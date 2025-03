Publica esta foto enseñando la cantidad de calçots que ha comprado y los comentarios son oro puro

El tuitero catalán David Silvestre (@floquemu) ha subido una impactante fotografía a su red social enseñando cuántos calçots, una variedad de cebollas tiernas y alargadas muy típicas en Cataluña, ha comprado.

Para la estupefacción de toda la comunidad tuitera, en la imagen subida por el usuario se puede ver el maletero de su coche repleto a más no poder de manojos de esta tradicional hortaliza catalana.

En concreto, en la fotografía se aprecian cientos de calçots que ocupan hasta el tope todo el maletero del vehículo, algo que ha desatado los comentarios entre los usuarios de la red social.

"Quizás me he quedado corto de calçots, ¿cómo lo veis?", ha manifestado el tuitero de forma irónica en su publicación, la cual ha conseguido ya más de 100.000 visualizaciones, 3.000 me gustas y más de 200 comentarios.

"Depende, ¿sois dos o más de dos? Yo, para cuatro ya lo veo justito…."; "Siento decirte que te huele a calçots el coche hasta el día en que lo vendas"; "El olor del coche no lo quitas ni quemándolo", han comentado algunos usuarios.