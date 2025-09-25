Publica una imagen del estado de la Sagrada Familia y ve una similitud que supera los 10.000 'me gusta'

La Sagrada Familia de Barcelona lleva en obras 142 años, pues su construcción empezó en 1882, y se espera que continúe así hasta por lo menos 2026 (año del centenario de la muerte de Gaudí) momento en el que se prevé la finalización de la obra iniciada por el arquitecto Francisco de Paula del Villar.

Las labores de construcción continúan. Y de hecho, tal y como muestra el usuario @rackso2010 en una imagen en 'X' (antes conocido como Twitter), ya han comenzado a poner las protecciones para acometer la siguiente fase.

Sin embargo... hay algo que ha llamado la atención del mismo usuario que ha compartido el estado actual de la basílica, y es que, según el ángulo desde donde se mire la obra, se puede ver "un gigante de las nieves de Thor agarrando una de las torres".

"Han puesto unas protecciones en la Sagrada Familia para acometer la siguiente fase que, según el ángulo desde el que las veas, parece un gigante de las nieves de Thor agarrando una de las torres de la basílica", ha afirmado el usuario en la red social.

La publicación, que supera ya las 200.000 visualizaciones, cuenta con 10.000 'me gusta' y cerca de 1.000 compartidos, ha generado una oleada de comentarios de usuarios que han empezado a sacar su parecido con ciertos personajes ficticios.

"Ymir", comenta uno. "Empiezo a dudar y creo que se trata de Kolomaq, una de las grandes bestias de la tundra canadiense que apareció varias veces en Alpha Flight", dice otro en los comentarios. "Es el Celestial de Eternals", señala otro finalmente.