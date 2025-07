Desenmascara la estafa más típica de la Sagrada Familia en Barcelona: "Así es como tima a la gente"

El creador de contenido @eldebcnapiedecalle ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok revelando y desenmascarando cuál es y cómo funciona la estafa más típica de la zona de los alrededores de la Sagrada Familia, en Barcelona.

"Me he comprado un super invento aquí que me ha vendido este señor amigo mío. Son unas... ¿Cómo le llamarías a eso? ¿Cómo se llama eso?", ha comenzad diciendo el tiktoker, preguntándole al vendedor.

"Un muñeco bailarín. Y lo vamos a probar aquí. Aquí hay música. Nos ha dicho él que con música va, ¿no? Con música funciona esto", ha seguido comentando el creador de contenido, abriendo in situ el muñeco.

"Uy, no funciona", ha afirmado, fingiendo extrañeza. "Chicos, si es estúpido no es culpa mía, con la música funciona, no donde tú quieras y como tú quieras", ha saltado en seguida el vendedor.

"Cerca de la música y cerca la pared, no como tú quieras que funcione. Se tiene que abrir, activar con los altavoces y estar cerca de la pared", ha añadido el comerciante mientras lo hacía funcionar.

"El tío para engañarme también a mí, apartará el Bob Esponja que tiene bailando y colocará mi muñequito en el mismo lugar, precisamente con la intención de hacerme dudar si es verdad o no que funcionan estos muñecos", ha explicado el tiktoker.

"Mientras el tipo está hablando conmigo, este tipo que está justo detrás le robará el artefacto que hace que los muñecos bailen", ha relatado el creador de contenido, grabando por detrás a su cómplice para destapar la estafa.

"No le está funcionando porque obviamente es un imán que tiene aquí y es como tima a la gente, se lo hemos quitado para que vierais. Un detalle más, este palo que está enganchado tiene un hilo muy fino", ha revelado el usuario.

"El hilo va conectado al altavoz y cuando pones el altavoz, pues hace que la figura bote. Es un sistema de imanes. En tu casa nunca te va a ir", ha esclarecido el cómplice.