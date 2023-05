Publica el mensaje que le ha enviado su novia por WhatsApp y se lía: muchos han recibido uno similar

"Mi novia me acaba de mandar esto". Este es el texto que ha puesto el usuario de Twitter Diego (@pelirrojohungry) junto a la captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que su pareja le envía un texto que llega a asustar por su primera parte.

"Oye Diego", comienza la conversación su novia, antes de comenzar el mensaje, que está arrasando en la red social del pajarito con más de 147.000 me gusta y 10.000 compartidos en el tiempo que lleva publicado.

"Tengo que decirte algo y no sé cómo te lo tomas. Sabes, hace un tiempo que no me siento a gusto y quisiera un cambio, pero ese cambio significa no volver a hablar en algún tiempo. Y te voy a decir el porqué, aún no te he contado mi secreto y creo que es el momento de decírtelo", afirma en el mensaje.

Después, el texto continúa derivando con una justificación de broma: "La verdad es que yo soy ladybug y la razón por la cual no podemos seguir hablando es porque yo tengo que la ciudad de París".

Su pareja termina diciéndole que es un "asunto delicado, ya que podía perjudicarte y no quiero que pase esto". "Así que la mejor manera de protegerte es dejando de hablar hasta que derrote al lepidóptero", remata en el mensaje, que se ha convertido por méritos propios en uno de los más virales de los últimos días.

Además, muchos usuarios han coincidido que sus respectivas parejas les habían hecho la misma broma en otra ocasión y se han lanzado a compartir esos mensajes.