Reserva un bar para 77 personas por su cumpleaños y unos días antes recibe este mensaje del bar

El perfil Soy Camarero, que lleva en redes Jesús Soriano, ha publicado el mensaje de una usuaria que quería celebrar un cumpleaños multitudinario en un bar de Madrid con unas condiciones difícilmente asumibles para los hosteleros.

La propia usuaria ha definido su caso como "especial" debido al supuesto acuerdo al que había llegado con los responsables de un local: "Mira vengo con un caso especial. Mi nombre es Natalia y llevo con mi cumpleaños planeado desde hace tres meses en un bar de Madrid".

Ha explicado que en este acuerdo la oferta era tres euros por consumición por persona pero que ella podía llevar su propia comida. Además podía poner la música alta y llevar su propio equipo.

La cuestión es que eran 77 personas y ella tenía pensado en usar dos tickets por persona, lo que hace unos 462 euros en total. Y aquí viene la polémica. Asegura que le prometieron el bar para ella sola de 21:00 a 23:00 pero ahora "esto es mentira".

"Ahora me encuentro en la situación de tener que buscar otro local para este sábado", se ha lamentado en el texto que ha compartido Soriano en sus redes sociales y que ha dado mucho que hablar.

En otro mensaje, Soriano ha contado: "Este mensaje me lo envió otra hostelera a la que le envío este mensaje para saber si a ella le interesaba". En redes nadie da crédito porque es impensable que un sábado, en Madrid, alguien te ceda su bar por solo 500 euros, siendo además 77 personas.

"Consumiciones soft, llevan catering, 77 personas, local en exclusiva, un sábado en hora punta. Por menos de 500€. Tiene 16 años, vive en un barrio pijo, la fiesta la paga papá", ha escrito una persona.

Otra persona se ha preguntado: "Si lleva ella la comida ¿por qué reserva un bar? Que coja un local de celebraciones y ya está". Me da que eso es un truco del cliente para ver quién acepta esas condiciones.......y se lo habrá mandado a varios a ver quién acepta....eso es tener un morro increíble, yo directamente no aceptaba a ese cliente", ha dicho otro.