Cada vez más bares de España tienen estos carteles de aviso: una tendencia polémica que ha venido para quedarse

La hostelería es uno de los pilares de la economía española. En 2025, este sector cerró el ejercicio con con una media de 1,89 millones de trabajadores, lo que representa un crecimiento del 2% respecto al año anterior, según cuenta Hosteltur.

Dice el citado medio que a pesar de estos datos, a priori positivos, la rentabilidad es cada vez menor. Algo que achacan al aumento de los costes operativos y de la "presión regulatoria".

Los bares y restaurantes son cada vez más analizados por los clientes y en las últimas fechas muchos usuarios se han percatado de algo que ocurre, cada vez con más frecuencia, en estos negocios.

Como avisa el experto en hostelería Jesús Soriano, persona detrás de Soy Camarero, muchos bares y restaurantes han empezado a poner carteles en los que se avisa de que no se cobran las mesas por separado.

"No se cobran las mesas por separado. Bastante lentos somos ya como para ponernos a dividir cuentas. Usen Bizum", "No cobramos por separado. Una mesa, una cuenta. Hacéis las cuentas entre vosotros, que para algo habéis estudiado", "No cobramos por separado. Una mesa, una cuenta" y "No dividimos cuentas. Se abonará en un pago único", son algunos de los carteles que ha recopilado el creador de contenido.

Qué dicen hosteleros y clientes

Pero, ¿la ley dice algo al respecto? no, no existe ninguna ley en España que obligue a los restaurantes a cobrar por separado, por lo que pueden negarse a dividir la cuenta. Los restaurantes y bares tienen la libertad de establecer sus propias normas de pago.

Eso sí, debe estar indicado correctamente en carteles, como en estos casos anteriores. En un reportaje publicado por laSexta, camareros de Málaga y de Barcelona se quejan de que cuentas de 15 o 20 personas pidan cobrar por separado.

"Es súper complicado cobrar por separado y más cuando son grupos grandes", señala un camarero de Málaga. Otro de Barcelona añade: "A veces se hacen grupos de 15 o 20 personas y cada persona quiere pagar a su conveniencia". Esto, en ocasiones, puede hacerles perder el tiempo e incluso que no le cuadren las cuentas.

¿Y qué dicen los clientes? muchos están en contra de esta medida y así lo han expresado en la publicación de Soy Camarero: "Bueno, siempre está la opción de: o separas cuentas o no pago, y si quieres, llamamos a la policía, que tardarás más tiempo que dividiendo la cuenta. Al final, si yo pago, yo decido, si no, no pago. Facilito".

"Ni a favor ni en contra, es un derecho del establecimiento. Pero que los bares en que te encuentras con una ristra de normas (que si no cuentas divididas, tiempo por mesa, que si terraza a partir de x dinero) sean conscientes de como escapamos los consumidores de esos lugares", comenta otro.