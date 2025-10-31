Quieren celebrar Halloween en el edificio y se topan con la 'policía de la diversión': “El año pasado os tuve que llamar la atención”

Cuando parecía que en la comunidad todo iba sobre ruedas... de repente llegó Halloween. Y con él, los fantasmas, las calabazas y también un poquito de guerra vecinal. La cuenta Líos de Vecinos, conocida por difundir en redes sociales las joyas que se colocan cada día en los portales de los edificios de España, ha publicado la foto de un cartel que resume a la perfección qué pasa cuando la ilusión infantil se cruza con el descanso de los adultos.

El cartel, decorado con dibujitos de fantasmas y escrito con tono amable, se anuncia a la comunidad de vecinos que "un grupo de madres ha pensado organizar Halloween”, por lo que invitan a todos a reunirse el día 24, a las 18:00 horas, en la zona común del edificio. Nada fuera de lo normal. De hecho, hasta aquí todo ha sido más que correcto.

¿Todo? Todo no. Porque en la parte superior del cartel que han colocado en el portal, con letras mayúsculas y una furia contenida, alguien ha escrito sin rodeos, sin calabazas y sin truco ni tampoco trato: “MOLESTÁIS MUCHO!!!”

Hay que irse un poco más abajo en el cartel para entender de dónde procede el reproche. En un mensaje más largo, detallado y por momentos inteligible, la 'policía de la diversión' justifica el exabrupto: “El año pasado os tuve que llamar la atención porque los ‘ADULTOS’ estaban aullando a grito pelado en el patio. Espero que este año no vuelva a ocurrir ya que hay personas que trabajamos de noche, necesitamos descansar y somos sensibles a ciertos sonidos", remata con una llamada a la comprensión de sus vecinos.

Sin embargo, parece ser que el llamamiento a mantener la calma y rebajar la tensión en el ambiente no ha calado en el vecindario porque -es posible que alguna de estas personas que han organizado la fiesta de Halloween- alguien le ha respondido. Y no de buena gana:

"¡Aguafiestas! Son niños y es 1 vez al año", se puede leer.. Y ahí lo tienes: la versión vecinal del bien contra el mal. O, según se mire, del sueño contra la algarabía.

Del tablón del portal al tablón de X



En redes, la publicación ha corrido como la pólvora, desatando un auténtico debate sobre convivencia, ruido, todo combinado con un poco de espíritu festivo. “Por eso lo puse en la marquesina”, ironizaba @dracowhovian. Otros, como @regueboni, tiran de experiencia propia: “Hace dos años las MADRES llamando a las puertas y me arrancaron los caramelos de la mano sin decir un gracias”.

No faltan los que han cuestionado la famosa excusa de “es solo un día”. “Qué rabia me da lo de 1 vez al año. Así se construye una comunidad en la que no se puede dormir”, apunta @dFivMami. En la misma línea se manifiesta @anabusca2, que resume con resignación el calendario de los festivos: “Es una vez al año el jayogüin de las narices, otra vez al año la Nochevieja, otra San Juan, otra Semana Santa… y así todo el año”.

También hay quien defiende a los organizadores, aunque con humor: “Aullando…? Vale que es Halloween, pero…”, escribía @Daniel_31416. Y entre tanto ruido, @dydhome184, que trabaja de noche, recordaba que “a veces no compensa cambiarse el sueño. Y si hay ruido, pues ‘es sólo un día, ¿te suena?’”.

En resumen: ni truco ni tampoco trato. Solo el drama de una comunidad de vecinos que se relame la heridas, con caramelos y las quejas por escrito. Un Halloween muy español.