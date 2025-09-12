Rafa Nadal define la carrera de Alcaraz con un único término que dice mucho de lo que piensa de él

El tenista murciano Carlos Alcaraz es uno de los deportistas de moda. Más aún, si no deja de ganar Grand Slams: a sus 22 años ya ostenta seis de estos grandes títulos. El último fue el US Open hace apenas unas semanas contra su archienemigo Jannik Sinner, ganándole en cuatro sets (2-6, 6-3, 6-1, 6-4).

El ya extenista mallorquín Rafa Nadal, que le sigue de cerca y mantienen una relación de amistad muy buena, ha definido la carrera de Alcaraz con un término. "Única", ha definido en un canutazo frente a los medios.

"La verdad es que está haciendo una carrera impresionante, es un jugador muy especial, lo sabíamos desde hace años, pero se va confirmando con el tiempo, va mejorando lo que es una carrera impresionante", ha expresado Nadal.

Ha confesado sentirse muy feliz por él y creer que ayuda a seguir siendo un país "tenísticamente referente". Sin duda, para Nadal, la carrera de Alcaraz "va encaminada a ser algo único". "Ojalá, al final, esta es la realidad, ojalá que pueda tener una carrera muy larga, que es lo que necesita también para llegar a según qué números", ha añadido.

Ha deseado que las lesiones le respeten y que, por ende, "le vaya todo genial". Aun así, ha pedido mucha calma y que no se le cargue un peso en su espalda: "Dejémosle, no empecemos ya con eso, tiene seis y ojalá que tenga todos los que pueda".

Lo cierto es que sus declaraciones se han ido repitiendo a lo largo de las entrevistas en las que le han preguntado por Alcaraz, como las que hizo en The Athletic, comparándole con Jannik Sinner: "Carlos es más mágico, es más impredecible, puede jugar a un nivel que probablemente a veces Jannik no puede".

Aunque también razonó que es un tenista que "comete más errores: puede jugar mejor, pero puede jugar peor, y se trata de encontrar el equilibrio".