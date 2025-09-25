Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ramón Espinar da muchísimo que hablar con su predicción de lo que va a pasar en unos meses en España (y en Madrid)
Ramón Espinar da muchísimo que hablar con su predicción de lo que va a pasar en unos meses en España (y en Madrid)

Ha hecho el vaticinio como analista política. 

Ramón Espinar en TVE.TVE

El analista político en diferentes programas de televisión y fundador de Podemos, Ramón Espinar, ha dado mucho que hablar en las últimas horas al lanzar un vaticinio en sus redes sociales sobre lo que va a pasar tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Madrid tras las próximas elecciones.

"La diferencia entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso es sencilla de explicar", ha comenzado diciendo el tertuliano de programas como Directo al grano en su publicación de X, la antigua Twitter.

"La próxima vez que se abran urnas en España, Pedro Sánchez volverá a tener mayoría. Cuando pase en Madrid, Isabel Díaz Ayuso va a perder las elecciones", ha pronosticado Espinar, cuyo tuit ha dado mucho que hablar con más de 2.000 respuestas y 150.000 visualizaciones.

Entre las contestaciones la mayoría le han dicho que es más posible que sea de al revés y que el próximo presidente del Gobierno sea Alberto Núñez Feijóo, mientras que Ayuso continúe cuatro años más al frente de la región madrileña. "Va a ser justo al revés, y lo sabes tú, y lo sabe toda España", le ha dicho un tuitero.

A este le ha respondido diciéndole que no sabe lo que sí conoce el tuitero y ha destacado su biografía para justificar este vaticinio: "Sé que estuve 5 años para licenciarme en Ciencias Políticas y uno más para sacar un Master en Análisis Político".

"Y yo creo que Isabel Díaz Ayuso va a perder las elecciones cuando se abran las urnas en Madrid", ha insistido en una idea que lleva defendiendo desde hace días especialmente en sus redes sociales. 

En otra publicación Espinar ha asegurado que "si preguntas en cualquier rincón del mundo quién representa en occidente la posición política diametralmente opuesta a Trump y Netanyahu, es difícil que, entre los dos o tres primeros nombres, no aflore Pedro Sánchez". "Esa es la razón por la que hay que militar este Gobierno", ha afirmado.

