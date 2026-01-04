Ramón Espinar va más lejos que nadie con su reacción al comentado tuit de Sánchez sobre Venezuela

El exsenador de Podemos, exdiputado en la Asamblea de Madrid y colaborador habitual de programas como Directo al Grano, Ramón Espinar, ha publicado una reacción que está siendo muy difundida en las últimas horas al comentadísimo mensaje que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido este sábado sobre lo que está ocurriendo en Venezuela.

"España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo", ha señalado el líder del Ejecutivo español al inicio del tuit.

Sánchez ha abogado por reclamar "a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada".

Unas palabras que están siendo muy compartidas y comentadas, con más de 84.000 me gusta, pero también más de 12.000 respuestas de todo tipo. Entre ellas, la del exsenador de Podemos, Ramón Espinar.

"España, una vez más, haciéndolo bien en un contexto internacional imposible. Tenemos el mejor Gobierno de Europa", ha resumido su opinión en dos frases que acumula cientos de comentarios y más de 3.000 me gusta.

Así ven el mensaje de Sánchez fuera de España

Pero no ha sido el único que ha reaccionado al tuit de Sánchez. Entre los comentarios, se encuentran los de periodistas, analistas geopolíticos y expertos en derecho internacional extranjeros.

Uno de ellos ha sido Bruno Maçães, geopolítico, escritor y fue secretario de Estado para Asuntos Europeos en Portugal entre los años 2013 y 2015. En su réplica, no ha dudado en destacar que es "el único político europeo que no está paralizado por el miedo".

Nathalie Tocci, politóloga italiana experta en relaciones internacionales y directora del Istituto Affari Internazionali (IAI), también ha descrito al presidente del Gobierno español como "la brújula moral de Europa".

De hecho, algunos usuarios internacionales han usado el mensaje de Sánchez para criticar a sus respectivos dirigentes. El usuario @market_cup ha respondido al tuit de Emmanuel Macron, mostrándole lo que ha dicho el líder español.

"Al tomar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha socavado gravemente la dignidad de su propio pueblo. La próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano. Esperamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esta transición lo más pronto posible", aseguró Macron.

Algo a lo que el usuario respondió, citando el tuit de Pedro Sánchez y tachando las palabras del presidente de la República Francesa: "¡¡¡¡Vergonzoso!!!! Esto es lo que dice un verdadero líder".