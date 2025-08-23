Ramón Espinar le dedica a Ayuso estas palabras a raíz de todo el lío con el concierto de Gloria Estefan

El analista político y uno de los fundadores de Podemos, Ramón Espinar, ha publicado un mensaje de lo más contundente en la red social X dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El colaborador habitual de LaSexta ha reaccionado desde su perfil en la plataforma de Elon Musk a todo el lío que se ha producido con el concierto que la cantante Gloria Estefan dará en Madrid el próximo 5 de octubre por la Hispanidad 2025.

"La obscenidad y el golferío de Isabel Díaz Ayuso. Se va de veraneo a Miami. A la vuelta cierra un concierto de Gloria Estefan (parece ser que ha estado en su casa) y lo presupuesta en medio millón de euros. Van a perder las elecciones en Madrid", ha asegurado, en un tuit que suma más de 3.000 me gusta.

Pese a que es cierto que el contrato se cerró hace unos días, la dirigente madrileña anunció la actuación de la artista cubana el pasado 17 de julio. La polémica ha surgido con el mensaje que la Comunidad de Madrid publicó este miércoles.

"Actuará gratuitamente el domingo 5 de octubre, en la Plaza de Colón. No te lo pierdas, porque en Madrid caben todos los acentos", señaló el Ejecutivo regional en la red social X.

Todo el lío se ha producido, precisamente, con la palabra "gratuitamente", ya que según consta en el contrato que aparece en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Ayuso pagará 484.000 euros, IVA incluido, por la actuación del próximo 5 de octubre.

