Revuelo de los grandes por este tuit del Gobierno de Ayuso sobre Gloria Estefan: dice que actuará "gratuitamente", pero...

La Comunidad de Madrid ha generado un revuelo de los grandes en las últimas horas tras publicar un mensaje en la red social X en la que han anunciado que la cantante Gloria Estefan será la pregonera de la Hispanidad 2025.

"Actuará gratuitamente el domingo 5 de octubre, en la Plaza de Colón. No te lo pierdas, porque en Madrid caben todos los acentos", ha asegurado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Pero lo que el Ejecutivo autonómico ni la presidenta madrileña se iban a esperar era la reacción masiva de cientos de usuarios que no han dudado en recordar el coste real que tendrá el concierto.

Según el documento al que ha accedido El HuffPost a través del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, se detalla que la cifra total por la contratación de la cantante asciende hasta los 484.000 euros, IVA incluido, para la actuación del próximo 5 de octubre.

"El concierto de GLORIA ESTEFAN en la Plaza Colón de Madrid, el día 5 de octubre de 2025 es un evento que tiene una gran capacidad para atraer la atención de todos los públicos debido al ser una estrella a nivel mundial", justifica el Ejecutivo autonómico en otro documento previo a la aprobación del contrato.

Orden de aprobación del contrato del concierto de Gloria Estefan Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí Orden de aprobación del contrato del concierto de Gloria Estefan

Después de que la Comunidad de Madrid dijera que Gloria Estefan iba a actuar "gratuitamente", se ha generado un importante revuelo, con muchos usuarios sacando a la palestra lo que se indica en el contrato oficial.