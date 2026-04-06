Pilar Eyre ve a Juan Carlos I en los toros y lanza este comentario sobre Letizia con el que sale por la puerta grande

El Juan Carlos I, exiliado en Abu Dabi desde 2020, ha vuelto a España para presenciar la vuelta a los ruedos de Morante de la Puebla en Sevilla, en la plaza de toros de la Maestranza en pleno Domingo de Resurrección. El que quiera entender que entienda.

El emérito, acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, se ha dejado ver por los toros después de seis años de idas y venidas por España y pocos meses después de que saliesen a la luz sus memorias, tituladas Reconciliación.

El padre del actual rey de España no visitaba España desde el pasado mes de noviembre cuando participó en un almuerzo familiar en el Palacio Real de El Pardo con motivo de los 50 años de la restauración de la monarquía.

Al ver la imagen del rey en los toros Pilar Eyre, reconocida animalista y una de las personas que más sabe de Casa Real de España, ha querido lanzar un mensaje en favor de la reina Letizia.

"Letizia nos ha librado de todo esto. Alabado sea Dios", ha dicho en referencia a que gracias a ella la monarquía española no se deja ver por este tipo de eventos tan controvertidos en pleno 2026.

El emérito y el 23-F

También ha sido protagonista en este 2026 el rey tras la desclasificación de los papeles del golpe de Estado del 23 de febrero donde ha quedado claro que el monarca, a pesar de lo que muchos creían, parece que no tuvo nada que ver y siempre fue contrario al golpe.

Aquí hubo cierta polémica porque el Partido Popular, después de la desclasificación, pidió que el rey volviese a España como si el emérito estuviese exiliado porque alguien sospechaba que pudo estar detrás del golpe de Estado.

La Casa Real respondió que Juan Carlos podía volver a España cuando quisiese pero tendría que ponerse al día con sus tributos y con la Hacienda pública aquí y no en Emiratos como hasta ahora.

Juan Carlos I puede volver a residir en el país donde reinó durante 39 años en el momento que quiera, pero en tal caso "debería recuperar la residencia fiscal en España", dijo concretamente la casa del rey.