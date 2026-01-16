ENCUESTA I ¿A ti tampoco te ha preguntado el CIS? ¡Vota en nuestra encuesta!

Primer plano de un símbolo de signo de interrogación, Ideas para resolver problemas, Preguntas que necesitan respuestas, La idea del problema que desea resolver

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado el 'Barómetro de enero de 2026' donde, según sus estimaciones, el PSOE sacaría 8,7 puntos de ventaja al PP tras el fracaso en Extremadura.

