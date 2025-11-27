Feijóo dice que Sánchez es "la manzana podrida" por lo de Ábalos: Ramoncín da la vuelta a la tortilla con un recordatorio

El cantante Ramoncín, autor de canciones como La chica de la puerta 16 y uno de los músicos más representativos en España durante los años 80, ha intervenido en el programa Más Vale Tarde, de La Sexta, para analizar el reciente ingreso en prisión del exministro de Transportes y antiguo número dos del Partido Socialista, José Luis Ábalos, y el asesor Koldo García.

Ambos han entrado en la prisión de Soto del Real tras la decisión del Tribunal Supremo al considerar un riesgo "extremo" de fuga por las supuestas comisiones irregulares en contratos de mascarillas. La reacción del cantante llega ante la del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las que atacaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Feijóo ha instado a los españoles a una movilización contra el Gobierno de España, una manifestación este próximo domingo 30 de noviembre a las 12:00 horas en el Templo de Debod de Madrid para protestar tras la entrada en prisión de Ábalos. Para Feijóo esto es el "último episodio" de una lista de "escándalos" y, además, ha añadido que "en todo lo que tiene que ver con Sánchez hay sombras de corrupción".

Sobre el líder del Ejecutivo, ha calificado que no es un hombre "rodeado de manzanas podridas", sino que "él es la manzana podrida y ha podrido todo y a todos los que le rodean". Ante estos ataques, Ramoncín le ha hecho un recordatorio para dar la vuelta a la tortilla.

"¿Cómo es posible que hayan hecho ese daño?"

Ramoncín ha pronunciado, contundente, sobre Feijóo, que igual que "a él no le convierte en un narcotraficante estar en una lancha con un narcotraficante, al presidente del Gobierno no le convierte en un corrupto el haber tenido unos corruptos en su coche".

"Otra cosa es que bastante tienen encima con lo que han tenido que vivir y otra cosa es no ser capaz de ver más allá de quien tienes al lado. Al final es lo que yo me pregunto: ¿De dónde han salido?", ha defendido.

Iñaki López, presentador del programa junto a la periodista Cristina Pardo, le acota directamente con las manos abiertas: "Estuvo en su coche y en su gobierno, eh...".

"¿Cómo es posible que esas dos personas tan importantes en el PSOE hayan hecho ese daño que le hacen al partido? Cuando cualquiera de nosotros, a un compañero de profesión, no le permitiríamos que hiciera cosas que no supiéramos qué está haciendo", ha concluido.