Feijóo, en la previa de la manifestación contra Sánchez en Madrid: "Quiero ser presidente a través de la urnas"
El presidente del Partido Popular se pregunta "qué hay más democrático que poder votar", y pide a Sánchez que convoque elecciones cuanto antes.

Feióo en el Fórum Evolución de Burgos
Europa Press

"Yo no quiero ser presidente del Gobierno de España a través de una moción, sino a través de la urnas". Con estas palabras, Alberto Núñez Feijóo ha querido aclarar su postura respecto al rumor que él mismo alimentó hace unos días al pedir a los empresarios catalanes -poco menos- que hicieran presión para convencer a Junts y ERC para llevar a cabo una moción de censura contra Sánchez.

Así, el presidente popular ha asegurado que su objetivo es ser elegido en unas elecciones: "esto es lo que quiero, porque esto es lo que quiere mi país", ha afirmado ante los presentes en el Fórum Evolución de Burgos, y en la antesala de la manifestación que este domingo se celebrará en el Templo de Debod de Madrid, en la que los populares exigirán la dimisión de Sánchez junto a -se prevén- miles de simpatizantes populares.

Sobre este asunto, Feijóo también se ha pronunciado este sábado, asegurando que "l corrupción" que rodea al PSOE y a Sánchez debería obligarle a dimitir y convocar elecciones generales. Y se ha manifestado respecto a la actitud de la izquierda, a quienes ha acusado de "no atreverse a salir a la calle".

Asimismo, ha manifestado que su partido no exige ni pide nada para su propio interés, sino que "simplemente" están pidiendo elecciones para que la gente pueda votar y dar su opinión sobre qué país quieren.

Además, se ha cuestionado "qué hay más democrático que poder votar", y ha asegurado que es el sistema "más saludable" para conocer qué quiere la población española cuando "todos los artífices del 'sanchismo' están en la cárcel".

