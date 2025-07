Ramoncín pide perdón a la familia de Noelia Núñez antes de decir esto: sus palabras aún retumban en la calle Génova

El caso de Noelia Núñez parece haber llegado a su fin. La diputada, vicesecretaria y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha dimitido de todos sus cargos después de reconocer que no ha terminado sus estudios, tal y como figuraba en su curriculum.

Núñez ha dado explicaciones en las televisiones —donde ya ha encontrado trabajo como tertuliana en Cuatro— y ahora el PP busca hacer de este caso una causa general contra los dirigentes del PSOE y sus estudios.

En Más Vale Tarde, Ramoncín no ha querido hacer sangre con el tema pero ha dejado una importante reflexión que a buen seguro resonará en las últimas plantas de la calle Génova para que cunda el ejemplo.

"Lamento mucho esto por su familia porque esta niña tendrá un padre, una madre, vecinos, compañeros y la pregunta es: ¿les había engañado a ellos también o no sabían que estaban engañando? Porque menudo disgusto si te enteras que tu hijo, de quien tú sabes que no tiene unas carreras, ha llegado a un sitio diciendo que las tiene", ha dicho el tertuliano del programa de laSexta.

Además, ha pedido "disculpas" a la familia por su siguiente frase: "He coincidido con esta niña en un programa de esta casa que se llama laSexta Xplica, desde luego, cuesta mucho atisbar tanta preparación, sobre todo cuando estás solamente en el argumentario Ayusista de 'me gusta la fruta', del presidente es un mentiroso, etc.".

"Cuando llega este momento no es un error. Es una mentira. Hay una diferencia enorme entre un error y una mentira y esto le ha pasado porque ha mentido y como ha mentido tiene que dejarlo, pero no le honra dejarlo, le honrará ahora si retoma su vida, se pone a estudiar, hace que de verdad sus papás se sientan orgullosos, sus amigos, su familia y dentro de unos años nos enteramos de que es una estupenda abogada que le hace la competencia a Bea en los tribunales. Yo estaré encantado", ha sentenciado.