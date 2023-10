Raya el coche del vecino, le deja una nota, él no responde... y decide hacer esto

La usuaria de TikTok @mirichella ha contado a través de un vídeo en la red social lo que le ha pasado tras rayar el coche de su vecino, dejarle una nota y no recibir ningún tipo de respuesta.

"Ayer rayé el coche de mi vecino, siempre me pasan estas cosas. Y le dejé una nota con mi número de teléfono pero resulta que no me ha llamado", ha contado en la red social.

Tras esto, ha explicado que ha recibido "un montón de mensajes" de gente que le dice que las rayadas se van con laca, tras lo que ha mostrado una imagen en la que sostiene en una mano un paño, una botella de agua y un bote de laca. "Tengo los ingredientes", se puede leer sobre la imagen.

"Lo voy a probar en mi coche, no vaya a ser que me cargue el Audi, que solo me faltaría esto. Si funciona en mi coche pues lo voy a intentar y aquí nadie se ha enterado", ha afirmado.

A continuación, ha mostrado el coche con la nota. "No es tan grande, lo que pasa es que se ve y da rabia", ha comentado. Y ha procedido a probar el truco primero en un rayón de su propio coche "Esto no se va, pero bueno el coche no lo mancha", ha dicho.

Sin haber logrado ningún éxito en su coche, lo ha intentado en el de su vecino. "Como la persona que sea la propietaria vea esta historia va a flipar", ha comenzado a decir cuando ha pegado un grito al ver que en el otro coche sí se iba el rayón con laca: "No me lo puedo creer, qué fuerte. Increíble. Adiós rayada".

"Le he dejado el coche, niquelado, mejor de lo que lo tenía. Voy a aprovechar y voy a limpiar un poco el capó, que lo tiene un poco sucio", ha dicho y, en efecto, se ha puesto a limpiar el vehículo de su vecino.