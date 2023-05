La reacción viral de unos padres al enterarse que van a tener trigemelos

El vídeo de cómo una familia se entera de que no va a tener un bebé, sino que iban a ser tres está arrasando en Tik Tok, donde ya suma un millón de visualizaciones. Concretamente ha sido el usuario @lostrimelos el que ha compartido este difundida publicación.

En el vídeo se ve cómo la profesional primero le informa de que hay dos sacos en vez de uno. "¿Estás hablando en serio? ¿O estás hablando de broma? ¿Hay dos? No me lo creo", reacciona.

Al momento aparece un tercer saquito en las imágenes. "No me digas que tres, no... ¿cómo va a haber tres?", afirman los padres sin llegar a creérselo. "¿Pero por qué tantos?", incluso se pregunta.

La médica acaba informándoles de que efectivamente hay tres bebés porque había tenido una "súperovulación".