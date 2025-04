Reaparece el padre Apeles en el Vaticano para decir cuál es su cardenal favorito para ser el nuevo papa

El padre Apeles, mítico rostro televisivo de los años 90, ha reaparecido en el Vaticano vestido de monseñor y ha dicho de forma clara quién es su favorito o quién le gustaría que fuera el sucesor del papa francisco.

"Me gustaría que fuese mi profesor, el cardenal Erdo, el cardenal de Budapest. Es un hombre que es un canonista, es decir, un jurista y por tanto yo creo que es un buen organizador", ha empezado diciendo en una entrevista para le diario ABC.

Desde la plaza de San Pedro ha añadido que "como siempre se habla de la curia, de cómo funciona y tal yo creo que hace falta alguien que conozca el oficio": "Por tanto, yo creo que sería un buen candidato".

Pero no es el único: "También se habla de Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén. Es alguien que gustaría mucho a distintos sectores, lo que pasa que es muy joven. El problema es que hay muchos cardenales jóvenes".

"Si Francisco ya cuando lo eligieron era mayor y, en cambio, el pontificado ha durado 12 años. Si escoges a alguien que tiene menos de 60, ya no es un Padre Santo, sino un Padre eterno. Puede durar 30 años. Si sale bien, fenomenal, pero si no sale bien tantos años...", ha añadido.

Por último ha afirmado que todo apunta a que saldrá elegido un cardenal con más edad. También ha tenido tiempo para hablar de problemas domésticos y de la ausencia de Sánchez al funeral.

"Bueno vienen los reyes, por no duplicar. Cada país manda una delegación distinta, pero bueno, Pedro Sánchez al menos siempre se ha dicho muy favorable a este papa. La vicepresidente del Gobierno ha venido un montón de veces a verlo, la ministra de Defensa también. No entiendo que no haya querido venir personalmente pero entiendo que porque vienen los reyes y supongo que también vendrá la reina Sofía", ha comentado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.