Recibe críticas por irse de vacaciones siendo de izquierdas y la respuesta que da sienta cátedra 

La usuaria de TikTok @adriana_hest ha subido un vídeo que se está compartiendo de forma masiva y en el que responde a todos aquellos que la suelen criticar cuando sube alguna publicación estando de vacaciones, ya que algunos no entienden que siendo de izquierdas haga eso.

"¿Una persona de izquierdas de vacaciones? Debería estar picando piedra, durmiendo debajo de un puente y comiendo hierba, porque todo el mundo sabe que ser de izquierdas consiste en no tener ningún objeto personal y no tener vacaciones. De hecho, a poder ser, no tener ni casa", empieza diciendo irónica.

"Es que claro, con ese discurso que vemos todos los días de ultraderecha que estigmatiza al pobre como una persona de izquierdas, vaga, que no trabaja, que no tiene casa. Mientras que está el señorito de ultra derecha rico, bien vestido, con dinero, vacaciones, casa... al que todos aspiramos ser, porque una persona de izquierdas nunca podría ser así. Y no se puede soportar que una persona de izquierdas salga de tal estigmatización aunque lamento comentar que es absolutamente mentira", subraya.

La usuaria recalca que "la pobreza, lamentablemente, no tiene ideología": "Hay muchas personas de izquierdas o de derechas que no pueden permitirse irse de vacaciones, un hogar, ropa de marca. De hecho, la ultraderecha crece cada vez más entre las personas de clases bajas básicamente porque van a este discurso aspiracionista de convertirse en el señorito y crece el odio a ser lo que somos, pobres".

"De hecho, si tenemos el privilegio de irnos de vacaciones o tener vacaciones pagadas es gracias a la clase trabajadora y a la izquierda", asegura antes de recordar que "en España las vacaciones no se formalizaron hasta 1931 para todos los trabajadores, en la Segunda República".

"Durante la dictadura de Franco, ese derecho se limitó y pasó de ser un derecho como tal a una concesión del régimen. Fue con el final del régimen, en 1980, cuando se aprobó el estatuto de los trabajadores y la propia Constitución de 1978 que reconoció las vacaciones", insiste antes de remarcar que "si posteriormente este derecho se ha aumentado en España en determinados convenios colectivos ha sido gracias a la lucha sindical y de los trabajadores".

"Lo curioso de estas concesiones es que siempre han sido en contra de los señoritos, siempre han sido en contra de la patronal, siempre han sido en contra de los partidos de derechas", critica antes de sentenciar: "Irse de vacaciones no es de ricos ni de derechones, es un derecho de todo ciudadanos que debemos tener y hay que seguir luchando por él y por condiciones laborales dignas".