Recuperan una entrevista de Julia Otero a Julio Iglesias: la cara de la presentadora cuando la llama "socialista", para verla

La cuenta @JulioIglesiasES, dedicada a poner contenido sobre el cantante Julio Iglesias, ha recuperado una entrevista que Julia Otero le hizo a Julio Iglesias en TV3 cuando el cantante tenía 60 años, en el año 2003.

En esa charla hablan de política y el cantante comenta que, a sus 60 años, le da "mucha vergüenza" que le digan si es de izquierdas o de derechas: "No creo en esas tonterías. Creo que en una justicia grandísima y es la de que no haya 25.000 niños que se mueran todos los días porque no tienen agua potable".

"No creo ya más en la derecha ni en la izquierda y me voy a morir con esa creencia absoluta. Yo sé que tú eres una gran socialista y me encanta hablar contigo", añade el cantante partido de risa para sorpresa de la periodista, cuya cara es un poema.

Comenta Otero que ella nunca ha hecho declaraciones al respecto y que se considera "de izquierda, progresista": "A mí esa vergüenza que tú sientes también la siento en otras cosas y creo que eso está más en la izquierda".

Para acabar, Iglesias señala que le gusta la gente liberal, como su padre: "Anda más para morirse más tarde. Esos son los grandes liberales".