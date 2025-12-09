Recuperan estas palabras de Arsuaga hablando de la raza humana y por qué está mal dicho expresiones como "raza negra"

Juan Luis Arsuaga es uno de las voces más aclamadas a nivel científico en el mundo de la antropología. Este madrileño de 71 es doctor en Ciencias Biológicas, catedrático en Paleontología, codirector del equipo de investigación de Atapuerca desde 1991, director científico del Museo de la Evolución Humana, así como profesor de universidad, escritor o divulgador.

En las últimas horas se han recuperado unas palabras suyas que pronunció en una de sus intervenciones en el programa de laSexta Conspiranoicos. Fue en el mes de octubre y Arsuaga quiso explicar, desde un punto de vista científico, la verdad que hay cuando se habla de las distintas razas humanas. Con sus palabras desmontó uno de los dichos más recurrentes, como el de la raza blanca, negra, nórdica, etc.

"Hay que empezar por decir que las razas no existen, estamos hablando todo el tiempo de razas y el término raza no se utiliza en biología humana. Decir raza negra es una aberración", aseguró.

Ahí es cuando el paleontólogo quiso aclarar lo que ocurre con el tono de piel que pueden tener las personas: "El color de piel oscuro, es decir, la pigmentación en la piel abundante, es mayoritaria en el planeta y está relacionado con la radiación ultravioleta, es una pura adaptación a la insolación".

Lo han recuperado en X

Aunque el mensaje original se diera hace más de un año y se compartiera también en las redes sociales del programa de laSexta, ahora han querido recuperar esas palabras y traerlas de nuevo a la actualidad.

Ha sido el tuitero La nariz de Battiato, conocido como @LaBattiato, el que ha difundido en la red social de Elon Musk el mensaje de Arsuaga, aprovechando la visita a La Revuelta del también paleoantropólogo premiado con el Príncipe de Asturias de la Investigación José María Bermúdez de Castro.

"Aprovechando que está J. M. Bermúdez De Castro, antropologo, recordemos estas palabras de su homólogo, Juan Luis Arsuaga: 'Las razas no existen'. Dedicadas a los Abascal y demás subespecies fascistas que tanto odio vierten con su racismo", ha escrito.