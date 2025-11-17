Recuperan unas palabras de Jordi Pujol a Jordi Évole hace años y Cristina Pardo deja una sonora respuesta

Jordi Pujol, en la presentación de su último libro, en un acto en 2023

Jordi Pujol vuelve a estar de actualidad. El expresidente catalán está citado el próximo lunes para una valoración en la Audiencia Nacional sobre su estado de salud previa a enfrentar el juicio por una presunta trama corrupta familiar por la que Fiscalía solicita una condena de nueve años de cárcel para el expresident.

Pero antes de todo ello queda por ver si en primer lugar podrá intervenir el citado Jordi Pujol. A sus 95 años, el político catalán sufre, a juicio de los forenses, un "diagnóstico de trastorno neurocognitivo 2 de tipo mixto, alzhéimer y vascular" que imposibilita su capacidad de defensa.

A la espera de saber qué ocurre con su situación legal, su figura vuelve al foco. Y tirando de hemeroteca, en Más Vale Tarde (laSexta) han recuperado la entrevista que el histórico líder catalán hizo con Jordi Évole en una ya célebre emisión de Salvados.

En la charla, quien fuera presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003 planteaba retóricamente una frase hoy célebre. "¿Que precio tiene ser presidente de Cataluña para un catalán como yo?

"Lo haría a cambio de nada, ¿qué honor mayor puede haber?", continuaba entonces Jordi Pujol, con una reflexión que ha sido más que diseccionada en la mesa de debate de Más Vale Tarde este lunes.

Ha sido Cristina Pardo, copresentadora del magazine de laSexta, quien ha abierto la causa con una resonante respuesta a las palabras de Pujol en Salvados. La periodista ha dejado claro que "a mí políticos que quieren hacer las cosas a cambio de nada, mejor no, que cobren lo suyo y ya está".

Su reflexión ha sido muy celebrada en el plató donde han seguido detallando las denuncias por corrupción en diversas formas contra Jordi Pujol, su esposa —Marta Ferrusola, fallecida en 2024— y sus siete hijos.