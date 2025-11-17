Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Jordi Pujol, hospitalizado a pocos días de su juicio: los forenses concluyen que no está en condiciones de defenderse
Política

Jordi Pujol, hospitalizado a pocos días de su juicio: los forenses concluyen que no está en condiciones de defenderse

La Audiencia Nacional ha dictado una providencia, en la que cita al 'expresident' para examinarlo el próximo lunes.

Jesús Delgado Barroso
El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a su llegada al izamiento de la senyera, el 10 de septiembre de 2025 en Barcelona, Cataluña, España.
El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a su llegada al izamiento de la senyera, el 10 de septiembre de 2025 en Barcelona, Cataluña, España.Europa Press via Getty Images

Aun no está claro si Jordi Pujol podrá defenderse en el juicio al que está citado el próximo lunes. Los médicos forenses que examinaron al expresidente de la Generalitat tras su ingreso hospitalario han concluido que sufre un "deterioro cognitivo moderado", por lo que no está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio" ni dispone de "capacidad procesal" para defenderse.

El informe, al que ha tenido acceso la agencia de noticias Efe, fue encargado por la Audiencia Nacional después de que la defensa de Jordi Pujol, pidiera que el tribunal valorara su capacidad para ser juzgado y reclamara que pudiera seguir el juicio por videoconferencia. Tras recibir el informe forense, la Audiencia Nacional ha dictado una providencia, en la que cita al expresident para examinarlo el próximo lunes, antes del inicio del juicio, aunque le permite comparecer por videoconferencia.

En esta providencia, a la que ha tenido acceso este diario, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional da dos días a las partes personadas para que aleguen lo que consideren oportuno sobre el informe médico realizado por los peritos Ángel Cucurella y Xavier Pérez Cuit, a los que también ha citado para el próximo lunes. De este modo, los expertos, que también podrán declarar por videoconferencia, comparecerán junto a uno de los médicos forenses de la Audiencia Nacional, Juan Miguel Monje.

Asimismo, el pasado jueves, médicos forenses de los juzgados de Barcelona se desplazaron hasta el domicilio del expresidente y le realizaron varias pruebas cognitivas para determinar si está en condiciones de enfrentarse al juicio, que durará 6 meses.

-- Noticia de última hora. En ampliación --

