Reforman su casa de alquiler y tras un conflicto con el dueño toman una drástica decisión

Una familia que alquilaba un dúplex en la zona noroeste de Córdoba (Argentina), decidió desmantelar todas las mejoras que había hecho en la propiedad después de que el propietario se negara a reconocerlas. El caso comenzó tres años atrás, cuando los inquilinos entraron a una vivienda recién construida. El patio era solo tierra apisonada, sin césped ni desagüe, y las ventanas de la planta superior carecían de rejas.

Frente a ese escenario, la familia invirtió tiempo y dinero: colocaron césped, instalaron un desagüe pluvial, levantaron un fogonero y hasta plantaron un limonero. También colocaron rejas en las ventanas altas, todo de su propio bolsillo. Al terminar el contrato y en medio de una renegociación, los inquilinos pidieron que se reconociera al menos parte de esas mejoras, ya fuera en dinero o con algún beneficio en el alquiler. La respuesta fue tajante: "No le interesa nada", transmitió la inmobiliaria en nombre del propietario, según recoge el diario argentino La Voz.

La negativa marcó el final de la relación y dio lugar a una inesperada decisión: devolver la casa exactamente en el estado en que la recibieron. Con operarios contratados, levantaron el césped, retiraron las baldosas y se llevaron el limonero cargado de frutos. También desmontaron las rejas que habían colocado en la planta alta.

El resultado: el patio volvió a ser un terreno desnudo, sin verde ni pileta, y el dúplex regresó a su punto de partida, como si el paso de la familia no hubiera existido. El episodio pone en evidencia una de las problemáticas más comunes de los contratos de alquiler: qué pasa con las mejoras no pactadas.