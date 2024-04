Relata, sorprendido, lo que le advirtieron en Marruecos tras contar que es homosexual

El creador de contenido en TikTok @agustincogorno ha relatado lo que le dijeron durante un viaje turístico en Marruecos tras enseñarle a un viajero una foto en la que salía con su novio.

"Es un tema me angustió mucho... Esto no es por mí, es por la gente que vive ahí, es una pena que tenga que ser así", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta con más de 27.400 visualizaciones y 3.000 'me gusta'.

"Trátenme de inculto, pero no sabía que en Marruecos es ilegar ser gay", ha afirmado. Durante un trayecto en autobús, le enseñó a otra viajera una foto con su novio y, la reacción de ella, le ha sorprendido mucho.

"¡Shhh!", le respondió en seguida. "Me quedo parado, le digo que qué pasaba y me dice que aquí no...", ha contado, y la respuesta le sorprendió más: "Aquí la gente es homofóbica".

Según su experiencia, ha contado que un guía se acercó, de muy buenas maneras, a advertirle de que si lo llega a decir, podría ir a la cárcel. "No me puedo creer que haya ido a un lugar donde es ilegal ser gay, va en contra de mis principios", ha expresado.

"Este enfado no es por mí, sino por la gente que vive ahí... ¡Siglo XXI, amigo! En Internet dice que te caen de seis meses a tres años de prisión si te ven con un chico", ha rematado.