Retrasos de vuelos, niños separados y el lío de la maleta de mano: Europa aprueba (por fin) su protección para los pasajeros

Pasajeros buscan información de sus vuelos en el aeropuerto de Zaventem (Bruselas), tras un ciberataque que afectó a la facturación y el embarque, el 20 de septiembre de 2025.

Se acabó el limbo. Al fin. Viajar en avión por Europa de las formas más incómodas y desprotegidas tiene las horas contadas en los Veintisiete. Tras un agónico e histórico tira y afloja que ha durado nada menos que 13 años, la Unión Europea (UE) ha adoptado de manera oficial la reforma de la normativa de los derechos de los pasajeros aéreos. Un lavado de cara radical a unas leyes obsoletas que no se tocaban desde 2004 -otro mundo- y que, en palabras de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, busca hacer los viajes "más justos y transparentes". Ojalá.

El acuerdo provisional, respaldado por unanimidad por la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación tras el visto bueno de los 27 socios (aunque con el voto en contra de España y Letonia), promete poner firmes a las compañías aéreas ante los retrasos, cancelaciones y los abusos cotidianos en las tarifas. Sin embargo, la letra pequeña deja un sabor menos dulce: las aerolíneas han logrado salvar su mayor mina de oro.

En El HuffPost tratamos de explicarte las novedades clave:

El hachazo a los retrasos: indemnizaciones obligatorias

Si eres de los que ha pasado horas tirado en la terminal con un sándwich rancio pagado de tu bolsillo (carísimo, de paso), esto te interesa. La nueva normativa blinda las compensaciones económicas si tu vuelo se retrasa más de tres horas, si se cancela con menos de 14 días de antelación o si te deniegan el embarque (el temido overbooking).

Las indemnizaciones no se mueven de los umbrales actuales pero ahora su procedimiento de reclamación se vuelve mucho más estricto y transparente:

250 euros para vuelos cortos (hasta 1.500 kilómetros).

400 euros para rutas dentro de la UE y trayectos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros.

600 euros para los vuelos de largo recorrido (más de 3.500 kilómetros).

¿Cómo evitarán las aerolíneas trampear estas solicitudes? La norma les obliga a enviar electrónicamente instrucciones claras sobre cómo reclamar en un plazo máximo de cuatro días tras el viaje.

Tendrán 30 días para pagar o justificar formalmente si el retraso se debió a una causa de fuerza mayor (catástrofes, huelgas de controladores o condiciones climáticas extremas). Si no hay excusa, el pago debe ser inmediato.

Un niño mira por la ventanilla de su avión antes de despegar, en una imagen de archivo. Matias Canelson / Getty Images

El derecho a comer (y a no pagar por ir con tu hijo)

Se acabaron también las triquiñuelas para exprimir el bolsillo de las familias y de los pasajeros más vulnerables. A partir de ahora, las compañías aéreas tendrán terminantemente prohibido cobrar un suplemento para garantizar que los menores de 14 años se sienten junto a sus padres. Algo que parece de sentido común pero que ahora hay que pagar y pagar, todo es un extra.

Este derecho de gratuidad para asientos contiguos se extiende también a mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida.

Además, el derecho de asistencia en tierra se ha calculado al milímetro. Si te dejan varado en el aeropuerto, la aerolínea tendrá la obligación por ley de darte un refrigerio cada dos horas, una comida completa tras tres horas de retraso (y otra cada cinco horas a partir de ahí, con un máximo de tres al día), acceso a internet y dos llamadas.

¿Que el retraso se prolonga a la noche? Hotel y transporte de ida y vuelta gratis. Si la compañía se hace la sueca, el usuario podrá pagárselo de su bolsillo y exigir el reembolso total.

Tampoco te podrán cobrar nunca más por un error ortográfico en tu nombre en el billete ni por imprimirte la tarjeta de embarque en el mostrador.

Un pasajero con su equipaje de mano en el aeropuerto, con un avión de Ryanair al fondo, en una umagen de archivo Jordi Clave Garsot / Getty

La victoria coja frente a las 'low cost'

A pesar de las celebraciones en Bruselas, entendibles en parte, el texto final que ha superado el proceso en el Europarlamento esconde una capitulación que afectará directamente al bolsillo de los consumidores: la UE ha renunciado a blindar jurídicamente el derecho a viajar con una maleta de cabina gratis.

Pese a las presiones del Parlamento Europeo y a las sentencias previas del Tribunal de Justicia de la UE, el lobby de las aerolíneas se ha salido con la suya. Los pasajeros tendrán derecho a subir a bordo de forma gratuita un "objeto personal" (una mochila pequeña o bolso que quepa debajo del asiento), pero las compañías podrán seguir cobrando un extra por la clásica maleta de mano de diez kilos.

A cambio, Bruselas ha impuesto una medida de "transparencia comercial". A partir de ahora, los buscadores, intermediarios y las propias aerolíneas estarán obligadas a mostrar desde el primer segundo del proceso de reserva el precio del billete que incluya la maleta de mano.

No podrá haber sorpresas desagradables ni recargos fantasma en el último clic de la compra.

¿Cuándo entrará en vigor?

Todavía queda un último paso formal. En el marco del procedimiento de tercera lectura, el acuerdo provisional alcanzado en el Comité de Conciliación debe ser confirmado tanto por el Parlamento como por el Consejo en las próximas seis semanas, con la posibilidad de prorrogar este plazo otras dos semanas.

Ambas instituciones votarán ahora por separado el texto conjunto tras su revisión jurídico-lingüística. El Parlamento Europeo tiene previsto votar el acuerdo durante su sesión plenaria de julio, indica el PE en una nota de prensa. Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, los Estados miembros dispondrán de un plazo de 12 meses para trasponer la directiva a sus legislaciones nacionales.

"Europa cumple por fin con los pasajeros", ha asegurado el lituano Virginijus Sinkevičius, vicepresidente de la comisión de Transporte del hemiciclo comunitario.