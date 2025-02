Su respuesta a quienes dicen que los españoles son vagos no se vio venir: set, punto y partido

La cuenta de TikTok @videoportaldenegocios ha publicado un vídeo de un empresario latino que da una respuesta muy razonada a quienes afirman, en el extranjero, que los españoles son unos vagos.

"Es que los españoles son muy vagos. Esa es una frase que yo he escuchado en alguna que otra reunión donde hablábamos sobre emprender en España, y me resulta súper curiosa esa afirmación", empieza diciendo.

"Más allá de que yo pueda o no estar totalmente de acuerdo con esto, te quiero explicar mi punto. Vamos a partir de la premisa de que tiene razón. La persona que hace esta afirmación está en lo correcto, efectivamente son vagos o su servicio no es tan bueno o son mediocres en algún tipo de desarrollo profesional o comercial. Vamos a dártelo por válido. Ok, tienes razón", plantea.

"Suponiendo que esa premisa sea real y tú seas lo contrario, porque entiendo que si haces esa crítica es porque tú eres servicial, eres apto, tienes todas esas virtudes de las cuales adolecen, entiendo que para ustedes es un escenario excelente", asegura.

"Porque te pregunto: ¿te conviene ir a competir en un mercado donde el servicio sea excelente, donde la gente sea competitiva a morir, donde la gente trabaja 19 horas súper productivas y no tengan vida y se enfermen y se mueran trabajando? ¿O te conviene más bien competir precisamente contra gente que tiene deficiencias y gente que no cumple con un mínimo?", pregunta.

"Sin embargo me encuentro más bien con que estas personas que suponen mucho más competitivas, profesionales, trabajadoras, se plantean EEUU como escenario para ir a competir y trabajar. ¿No te parecería un error ir a un escenario donde hay gente igual o más competitiva, servicial y calidad que tú? ¿No crees que va ser mucho más difícil destacar allí?", finaliza.