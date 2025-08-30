Revelan este mensaje de Alcaraz de hace un año que dice mucho de cómo es el tenista fuera de la pista

El tenista murciano Carlos Alcaraz está en boca de todos, tanto dentro como fuera de la pista. Solo tiene 22 años y se ha convertido en todo un referente al que solo le ha llegado a hacer sombra el italiano Jannik Sinner. Ambos se han convertido en los nuevos máximos rostros de este deporte.

Alcaraz lleva en sus espaldas ya 5 Grand Slams, superando por uno a Sinner, con un US Open, un Wimbledon y, por si fuera poco, dos Roland Garros, en 2024 y 2025. Ahora ha avanzado a la tercera ronda del US Open tras vencer por 6-2, 6-4 y 6-0 a Luciano Darderi, dando un tremendo susto a los espectadores por un problema en la rodilla derecha al pisar mal mientras intentaba un tiro. Se enfrentará a Arthur Rinderknech en la cuarta ronda.

El periodista Marcos Zugasti ha revelado una pequeña anécdota que Alcaraz, que por breve que sea, dice mucho de cómo es el murciano fuera de la pista, uno de tantos que le ha llevado a ser muy querido por los fans del tenis e incluso por los que no son tan acérrimos a este deporte.

La historia se remonta a un domingo de 2024, el 11 de febrero, algo más de un año. Fue con el propio Dardieri cuando ganó su primer título ATP Tour en Córdoba 2024 (Argentina). "Dos horas más tarde, Alcaraz le daba follow en Instagram y le mandaba este DM (mensaje directo). Un verdadero tipazo", ha relatado el periodista Zugasti, mostrando una fotografía extraída del propio Darderi.

Alcaraz le escribió lo siguiente: "¡Fenóooomeno! ¡Enhorabuena! ¡Eres muy grande! A seguir ahora!". Darderi le respondía con gratitud: Grande Carlitos, nos vemos mañana. Abrazo grande". "¡Dale! Nos vemos por aquí, un fuerte abrazo y disfruta del momento", volvió a contestar Alcaraz.

Ya en 2023 el propio Zugasti reveló que Alcaraz, ese mismo año, invitó a algunos jugadores argentinos al Argentina Open. Tenían su edad y compartió algunos momentos cuando era junior: "La humildad es total".

Las reacciones a estas historias han llegado a las redes sociales en forma de reacciones aplaudiendo los gestos del murciano: "La gente se sorprende por las cosas que hace Alcaraz en pista, pero lo que hace fuera de pista no sé si será más sorprendente todavía".