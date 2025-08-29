Alcaraz derrota al italiano Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) y pasa a octavos del US Open

El tenista español Carlos Alcaraz ha derrotado este viernes por 6-2, 6-4 y 6-0 al italiano Luciano Darderi y gracias a ello se ha clasificado para los octavos de final en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York (EE.UU.).

En el Arthur Ashe Stadium, Alcaraz se apuntó sin problemas el primer juego con su servicio y rompió de inmediato el de su oponente, consolidando raudo dicha ventaja (3-0) y encauzando un set inaugural sin historia y que el jugador murciano amarró tras poco menos de media hora.

Los primeros compases del siguiente set continuaron con esa dinámica, pues Alcaraz consiguió un 'break' en el cuarto juego y amplió su renta (4-1). Darderi tuvo un ligero conato de reacción después de quebrar el servicio rival en el séptimo y salvar dos bolas de rotura en el octavo.

Además, tras haberse puesto con 5-4, Alcaraz solicitó la atención de un fisioterapeuta por haber notado molestias en su rodilla derecha al realizar un saque. Pero, transcurridos los tres minutos protocolarios, el del Palmar volvió corriendo a la cancha y cerró al resto el segundo set.

De cara al tercer parcial, a la postre el definitivo, apenas hubo nada reseñable porque el jugador italiano cedió muy pronto su servicio y no supo cómo encontrarle las cosquillas a un Alcaraz serio y resolutivo. En una hora y 44 minutos, el palmareño ató su victoria y en la próxima ronda se enfrentará a un francés, o Benjamin Bonzi o Arthur Rinderknech.