Revisa las reseñas de un ventilador de Amazon y se encuentra con una de una estrella que es impresionante

Las reseñas de bares, restaurantes, pero también de productos que se venden en Amazon juegan cada vez más un papel trascendental en la decisión de los clientes para optar por pagarlo o pensárselo dos veces.

Pero lo que se ha encontrado el usuario @veganibalecter en el apartado de opiniones de un ventilador que se vende dentro de la plataforma de la compañía estadounidense es tremendo.

Se ha cruzado con una reseña de Marco, que publicó, desde España, el pasado 2 de julio de 2025. Le puso una estrella de cinco posibles y el título deja clara su intención: "Mi suegra se mea". "Te quiero muchísimo, Marco, que has escrito una reseña de un climatizador en Amazon", ha dicho él en el el tuit.

"Hace más ruido que un tractor resfriado: el ventilador zumba, el agua burbujea sin parar, y lo peor de todo: ese 'glup-glup-glup' constante que parece que estás en una fuente del Retiro… Resultado: te entran unas ganas de mear que no puedes con tu alma", ha señalado.

Tras ello, el usuario ha destacado que "aquí viene lo peor". "Mi suegra, que duerme en la habitación donde lo pusimos, ya se ha meado encima tres noches seguidas por culpa del maldito sonido del agua", ha contado.

"La pobre mujer se levanta empapada y diciendo: 'He soñado que estaba en una cascada del Pirineo…'. Por no hablar de que no tiene mando, así que, si estás en la cama pasando calor, tienes que levantarte, esquivar muebles a oscuras y rezar para no pisar la orina de la suegra", ha explicado, en una reseña que ya suma más de 6.000 me gusta.

Las reacciones no se han hecho esperar y se cuentan por decenas: