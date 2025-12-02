Risto Mejide desvela la propuesta de Pedro Sánchez y anuncia su decisión: "Me han hecho un roto"

Risto Mejide desveló este lunes la curiosa proposición que le llegó a la redacción de Todo es mentira, el programa que presenta en las tardes de Cuatro. El presentador catalán se dirigió a su audiencia señalando que la decisión que tomara "seguramente cambiará el rumbo del programa para siempre".

Palabras que no dejaron indiferente a su público y tampoco a sus colaboradores, que le animaron a que desvelara el contenido de la propuesta y su remitente. "Quiero ser muy específico para no equivocarme, es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón", señaló Risto Mejide, desvelando así la identidad de la persona que le envió el sobre no era otro que Pedro Sánchez.

"El presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón y en su nombre la ministra portavoz y la secretaria de Estado de Comunicación tienen el gusto de invitarle a la tradicional recepción, con motivo de las fiestas navideñas, que tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2025, de 18:00 a 19:30 horas, en el edificio del Consejo de Ministros del Complejo de la Moncloa", leyó el presentador de Mediaset, destacando a su vez la importancia del momento.

"Hay que tomar una decisión y hay que tomarla hoy", aseguró a la audiencia. "Yo, que no me voy ni a un café, me voy a ir a Moncloa... A mí me han hecho un roto con esto", comentó Risto Mejide en tono de broma, dejando la puerta abierta a un posible encuentro con el presidente del Gobierno. "Yo en estas situaciones no sé cómo actuar, porque si alguien espera que yo, por esta invitación, deje de hacer mi trabajo de aquí al 15 de diciembre, se equivoca mucho. O de aquí al 15 acaban revocando la invitación", expuso.

Finalmente, y haciendo caso a sus colaboradores, optó por aceptar la invitación a la tradicional copa de Navidad celebrada en la Moncloa. "Venga, va, voy a ir. Acepto la invitación. Ahí voy a estar y, por supuesto, voy a contar todo lo que pase ahí. Ya sabéis que yo el off the record no lo trabajo", aseguró, para instantes después prometer que revelaría todo lo que suceda durante la tarde del 15 de diciembre.