Risto Mejide responde así a las palabras de María Pombo sobre leer libros

En el programa Todo es Mentira, de Cuatro, presentado por Risto Mejide, han puesto a debate las polémicas y virales palabras de la conocida influencer María Pombo, quien daba una clara postura sobre la lectura y aquellos que piensas que es esta la única manera de aprender y nutrirse de conocimientos.

"Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. A todos nos inculcaron la lectura en algún momento de nuestras vidas y todos tuvimos que probar, pero hay gente a la que le gusta y gente a la que no", expresó la creadora de contenido.

En mitad del debate entre Pilar Rahola y Fernando Vallarades, Risto Mejide ha sido muy breve al dar su opinión: "Una pregunta, no sois mejores porque os guste leer, ese es el literal de lo que ha dicho. Tú puedes leer cada cosa que te pueda hacer peor persona. Tú puedes leer Mein Kampf".

También ha mencionado que le encanta leer, y que si hay gente a la que no, "allá ellos". Pilar Rahola y Fernando Vallarades sí han mostrado su indignación y han querido replicar las palabras de Pombo.

Quien sí ha mostrado una verdadera indignación ha sido Rahola: "Leer te puede hacer muy libre o muy fanático, sin ninguna duda. Pero lo de que los libros hay que superarlos me parece una barbaridad".

"Hace un elogio de la más pura ignorancia. Tengo una pregunta sobre los influencers: ¿Hay que superar que a la gente le guste ser tan ignorante? Pombo, ¿sabes lo que es la libertad? Una librería. Leer, educarse, conocer, prepararse intelectualmente. ¿Y tú qué haces?", ha añadido Rahola.

"Hay una diferencia entre que te guste o no te guste leer y que hagas una elogio de la no lectura", ha matizado. Vallarades comentaba que le parecía "doblemente peligroso jugar con la ignorancia, no la podemos favorecer, hay que mantener unas líneas rojas".