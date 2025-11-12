Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Risto Mejide rompe los esquemas de muchos y dice lo que piensa del nuevo disco de Rosalía
Risto Mejide rompe los esquemas de muchos y dice lo que piensa del nuevo disco de Rosalía 

No ha hecho lo que los demás. 

Álvaro Palazón
Dos fotos, una de Risto Mejide y otra de Rosalía
Risto Mejide y RosalíaGETTY/ RTVE

Lux, el nuevo disco de Rosalía, ha provocado un auténtico tsunami en España y en el resto del mundo y numerosos rostros conocidos han opinado y lo han valorado de distinta forma. 

Muchos ojos estaban puestos en Risto Mejide, presentador de Todo es mentira y exjurado de Operación Triunfo, y el televisivo no ha fallado a la hora de valorar el último trabajo de la cantante catalana. 

Hace unos días, Risto puso un storie en su cuenta de Instagram donde decía: "Soy incapaz de calificar Lux. Ya hay suficientes analistas sesudos con ello. No es un álbum. Ni es clásica. Ni ópera. Lo más justo sería decir que, con Lux, Rosalía ha querido crear un agujero de gusano entre el siglo XVII y el siglo XXI. De ahí el vértigo que provoca el mero hecho de asomarse". 

Pero ahí no ha quedado la cosa. En su programa en Cuatro, Risto charló con la monja Sor Lucía Caram de Lux por su contenido religioso. "Yo no me voy a quedar en si me ha gustado o no me ha gustado porque me parece muy reduccionista y creo que eso es de primero de jurado: el no poner tus gustos por encima de tus opiniones", ha empezado diciendo. 

"Un agujero de gusano"

Y ha proseguido: "Creo que mi valoración del disco es que es un agujero de gusano que desde la teoría de la relatividad de Einstein manejan que dos puntos del universo que en principio están a años luz pero que de repente, por las ecuaciones de Einstein, uno puede entrar por un sitio y aparecer en otro". 

"Creo que gracias a este disco, le guste a la gente más o menos, mucha gente está apareciendo de repente en el siglo XVII y XVIII y descubriendo un Vivaldi, un Hendel, un Bach... Seguramente música que no habría escuchado de otra manera y ya solo eso me parece un milagro. Así que gracias Rosalía por este milagro", ha sentenciado sobre la nueva obra de la catalana. 

Álvaro Palazón
