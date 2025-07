Roban una silla de playa a un vecino y coloca este cartel tremendo: que empiecen 'Los juegos del hambre'

La buena convivencia entre vecinos es fundamental para vivir en paz, pero muchas veces esa tranquilidad que se busca es una utopía y las comunidades se caracterizan por la bronca y el conflicto.

Esas discusiones se evidencian muchas veces en los carteles que unos vecinos dejan en el portal contra otros. Buen ejemplo de ello lo ha dado el usuario de Threads idurnatiailuron, que ha subido a esa red social.

"Parece que en mi edificio van a comenzar los 'juegos del hambre", ha escrito esa persona junto al cartel en cuestión, en el que se lee: "Sillas de playa robadas en este garaje. De no recuperarlas en las próximas horas comenzaré a robar cosas de otras plazas de garaje que también me gusten".

Algunas personas han pedido a esa persona que actualice la historia y lo ha hecho: "De momento lo único que puedo afirmar es que en las reuniones de vecinos la tensión se corta con un cuchillo".

"¡Esa es una actitud muy madura! Creo que desde que dejé el colegio no había vuelto a ver esa actitud", dice otro.