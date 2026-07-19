¿Es la familia real un amuleto para la selección española? De Felipe VI al efecto talismán de la infanta Sofía

Es habitual que, cuando hay un mundial de fútbol, las familias reales de los países que compiten se desplacen hasta allí para animar a los jugadores. Es una forma de apoyarles públicamente en nombre de todo el país y de paso les suele dar buena imagen.

No hay más que ver lo bien que ha venido a la familia real noruega su despliegue tanto en los estadios, como ya de vuelta en el país. Las imágenes en la plaza del palacio real de Oslo con el príncipe Haakon tocando el tambor para marcar el ritmo y sus hijos remando junto a la selección y con miles de noruegos haciendo lo mismo, serán difíciles de olvidar, y de superar.

Todavía no hemos visto, y probablemente no veremos tampoco, a la familia real española de esta guisa, pero desde luego no se les puede acusar de no apoyar a los deportistas nacionales. Y ellos -quizá algunos más que otros- agradecen que desde la más alta institución del Estado se les anime... y se les dé suerte. Y vaya si la dan.

Felipe VI en el partido entre España y Uruguay en el Estadio Guadalajara en el Mundial 2026 Héctor Vivas | FIFA via Getty Images

Hay momentos marcados a fuego en la historia más o menos reciente del deporte español en la que la familia real estuvo ahí. Uno de ellos fue el 5 de junio de 2005, cuando Nadal comenzó su reinado en tierra batida al alzarse con el primero de los catorce Roland Garros de su carrera.

En ese partido estuvieron los reyes Juan Carlos y Sofía, aunque no llegaron los dos a verle ganar. La reina Sofía se marchó de París apresuradamente porque le avisaron que estaba naciendo Irene Urdangarin, su sexta nieta.

Tres años después, fueron Felipe y Letizia los que vieron ganar a Nadal en Wimbledon. Sin embargo, cuando Alcaraz conquistó París y Londres, no hubo royal alguno. Por ello, Felipe VI ha tratado de compensarle en las finales de Wimbledon 2023 y 2025. ¿Le dio suerte? Digamos que a la mitad, porque una vez ganó y la otra no...

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se abrazan tras la victoria de España ante Francia en la semifinal del Mundial 2026 Casa Real | Francisco Gómez | Gtres

Y aunque seguiría hablando de tenis, hay que cambiar al fútbol, que es lo que toca ante la final que juega España contra Argentina este domingo 19 de julio de 2026. El encuentro se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York, y entre las gradas van a estar los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Esta es la primera vez en la que los cuatro acuden a un evento de estas características. Esperemos que lo vivan con euforia y emoción, como la semifinal contra Francia que siguieron desde un hotel de Barcelona, y que den suerte a la Roja, como han hecho en otras ocasiones.

Con la Eurocopa 2008 empezó la gloria

Si nos retrotraemos a la Eurocopa 2008, cuando comenzaron los tiempos de gloria del fútbol español, en la semifinal acudieron Felipe y Letizia, mientras que en la final que España ganó a Alemania en Viena estuvieron los reyes Juan Carlos y Sofía, pero también la infanta Elena. Por supuesto bajaron al vestuario a felicitar a los jugadores y al seleccionador de entonces, el ya fallecido Luis Aragonés.

Iker Casillas abraza al rey Juan Carlos en presencia de la reina Sofía tras la victoria de España en la Eurocopa 2008 Matthew Ashton/AMA/Corbis/Getty Images

Pero lo mejor estaba por venir. Sudáfrica, 2010. Entre Waka waka yWavin' Flag, España fue haciendo historia en el fútbol y avanzando en el mundial. Y allí estuvo la familia real. En concreto, la reina Sofía animó a la Roja en la semifinal que España disputó y ganó a Alemania con el gol de Puyol. Y esto dejó anécdota, porque ella quiso bajar al vestuario a saludarles y felicitarles, y se encontró al autor del gol recién salido de la ducha y solo con una toalla.

Para la final en Johannesburgo, el amuleto Borbón fue por partida triple, porque a la reina Sofía se unieron los entonces príncipes Felipe y Letizia. Vale que el gol con el que se llevaron el triunfo, la copa y la estrella fue de Iniesta, pero el talismán volvió a funcionar.

Los reyes Felipe y Letizia, la reina Sofía, Iker Casillas y Ana Botín, celebrando la victoria de España en el Mundial 2010 Alex Livesey/FIFA/Getty Images

Dos años después llegó otro momento memorable. En la Eurocopa 2012, Felipe representó a España en la final de la Roja ante Italia, y vaya si tuvo que disfrutarlo, porque los españoles dieron un baño a los italianos. David Silva, Jordi Alba, Torres y Mata fueron los autores de los tantos que derrotaron a los rivales. El amuleto Borbón, una vez más a pleno rendimiento.

Felipe VI y Mariano Rajoy en el despacho del rey con una réplica de la Copa del Mundo de 2010, un gesto con la Roja tras su eliminación en el Mundial de Brasil 2014 Dusko Despotovic/Corbis/Getty Images

¿Casualidad que en el Mundial de Brasil 2014 no hubiera Borbones y España no pasara de la fase de grupos? Bueno, que cada uno y cada una piense lo que quiera. Eso sí, la familia real había enviado sus mejores deseos a la selección, y, tras la derrota, casa real mostró una foto del despacho en La Zarzuela entre Felipe VI y Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, donde se podía apreciar una réplica de la Copa del Mundo. Sin duda, un guiño a la Roja en esos momentos en los que se estaba lamiendo las heridas.

El debut de Leonor y Sofía... y el triunfo de la selección femenina

Sigamos. Eurocopa 2016. Felipe VI asistió al primer partido de España en este campeonato disputado en Francia... y dio suerte. Pero no volvió y la selección cayó ante Italia en octavos de final. En el Mundial 2018, llegaron a octavos y se midieron contra Rusia, el país anfitrión. Felipe VI no trajo fortuna esta vez y los penaltis acabaron con el sueño español.

La princesa Leonor y la infanta Sofía con sus camisetas de la selección española tras el partido entre España y Dinamarca en la UEFA Women's Euro England 2022 Casa de S.M. el Rey | Getty Images

En la Eurocopa 2021 no hubo representación de la familia real, claro, que todavía no habíamos salido de la pandemia. 2022 llegó con un gran debut de la siguiente generación. Casa real decidió que el debut internacional de la princesa Leonor y la infanta Sofía fuera en el fútbol. Ambas viajaron a Londres para animar a la selección española femenina de fútbol en cuartos de final de la UEFA Women's Euro England 2022 ante Dinamarca. Y ganaron...

Comenzaba así la leyenda de la infanta Sofía como talismán. Además, ella lo vive, porque mientras la princesa de Asturias estaba cómoda, pero cumpliendo, por así decirlo, se notaba que su hermana estaba cumpliendo un sueño. Saludaba a las jugadoras con una admiración tremenda, y cuando le regalaron una camiseta personalizada, posó con ella como si le hubiera hecho el mejor regalo de su vida. Sofía es muy futbolera y se nota.

La reina Letizia y la infanta Sofía celebrando con las jugadores de la selección española su victoria en el Mundial 2023 en Australia Casa de S.M. el Rey

Y para muestra, lo que pasó el año después. Por primera vez, la selección femenina llegó a la final, así que la reina Letizia viajó nada más y nada menos que a Sydney, y lo hizo acompañada de su hija pequeña.

Aunque su rival era Inglaterra, al príncipe Guillermo, muy futbolero, Patrón de la Football Association y además príncipe heredero de Australia, no le pareció conveniente asistir. España ganó y la fiesta fue considerable. Letizia dio suerte, pero Sofía cimentó todavía más su fama.

El talismán Sofía, ataca de nuevo

Un año antes de esto, en el Mundial de Catar 2022, Felipe VI asistió al primer partido de España. Fue ante Costa Rica, a quienes encajaron siete golazos. Con razón les contó que había sido una gozada verles jugar. Claro, que ningún Borbón volvió y la Roja cayó en octavos.

Felipe VI y la infanta Sofía se abrazan para celebrar la victoria de España ante Inglaterra en la Eurocopa 2024 en presencia del príncipe Guillermo y su hijo George Jean Catuffe/Getty Images

Y llegamos a otro tiempo de gloria con la Eurocopa 2024. Recordemos esa final ante Inglaterra en Berlín con cónclave royal. Felipe VI y la infanta Sofía de un lado, y el príncipe Guillermo y su hijo George del otro -aquí el heredero británico sí acudió-. España ganó por 2-1, por lo que, nuevamente, Felipe VI y la infanta Sofía dieron suerte. Eso sí, el gran amuleto, Sofía, se mostró tímida en la celebración y no quiso coger la copa.

Felipe VI, en la fase de grupos, y los cuatro en la final

Dos años más tarde, en el Mundial 2026, Felipe VI vio ganar a la selección ante Uruguay en la fase de grupos, en un partido disputado el 26 de junio en Guadalajara, México. Desde entonces, la agenda oficial le impidió volver, pero el rey les prometió que estaría en la final. Y no solo cumple, sino que se lleva a la reina y a sus hijas.

Esperemos que el talismán Borbón, y sobre todo la infanta Sofía, el amuleto de la Roja, vuelvan a hacer su magia. España quiere una segunda estrella, que Argentina ya tiene tres, y esta generación tiene el talento suficiente para lograrlo, supersticiones aparte. Y si no lo consiguen, igualmente habrán realizado un gran trabajo.