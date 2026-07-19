El otro partido de este domingo se juega en la capital: Reyes Maroto y Emma López se enfrentan en las urnas por la candidatura del PSOE de Madrid

Hoy no solo se la juega España en la final del Mundial 2026. También Emma López y Reyes Maroto, las dos candidatas en las primarias del PSOE para las elecciones municipales de 2027 en Madrid. Los resultados se conocerán sobre las 19:30 horas, momento en el que el secretario general del PSOE-M, Óscar López, proclamará a la candidata.

Ambas ya han acudido a las urnas. Maroto, la actual portavoz del Grupo socialista en Cibeles, ha querido hacer un guiño a la selección y ha dicho que hoy "sale a ganar, como la Roja". "Hoy es un día muy importante para el PSOE de la ciudad de Madrid porque vamos a elegir libremente la candidatura para la alcaldía del 2027 con el único objetivo de ganar las elecciones", ha agregado.

Mientras tanto, Emma López, la candidata sorpresa de estas primarias y número dos de Maroto, ha querido mostrar su orgullo e ilusión, animando a los más de 5.400 afiliados del PSOE en la ciudad de Madrid que están llamados a las urnas a que participen en esta jornada. "Todos y todas pertenecemos al mismo partido", ha asegurado la viguesa, quien confía en poder llevarse la victoria en estas elecciones, clave para los socialistas.

Reyes Maroto parte como la favorita

Se trata de una de las pocas ocasiones en las que el PSOE celebra una competición real por la candidatura municipal (ya que en otras ocasiones apenas ha habido rivales o se han llegado a acuerdos previos), tal y como ocurre actualmente en Oviedo, Ferrol y Torrelavega.

Ambas candidatas estuvieron debatiendo en la jornada del jueves, aunque el ambiente fue relajado. Maroto, exministra y actual líder del grupo municipal, parte como favorita del aparato tras haber logrado conseguir más avales que su rival. Defiende la continuidad del proyecto frente a la renovación que representa Emma López, quien pretende hacer frente a Almeida.

"Cibeles no es imposible", ha insistido la candidata, a quien Maroto llegó a hablar de "falta de lealtad" hacia ella y el partido por las formas de anunciar su candidatura, a lo largo de su campaña, la cual lleva como lema 'Ya toca'.

La ganadora será la encargada de enfrentarse en las próximas elecciones al Ayuntamiento de Madrid, las cuales se esperan en 2027, al actual alcalde José Luis Martínez Almeida (PP). Mientras tanto, la candidatura del PSOE a la Comunidad de Madrid continúa girando prácticamente en torno a la figura única de Óscar López.