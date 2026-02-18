Un fan usa IA para crear un final "mejor" de Juego de Tronos y el resultado es tan malo que da la razón a los guionistas

Siete años después del polémico desenlace de Juego de Tronos, todavía hay quien no lo supera. Esta vez, un especialista en estrategia digital llamado Javed Aslam decidió que podía hacerlo mejor… con ayuda de la inteligencia artificial. El experimento, sin embargo, ha terminado reforzando la reputación de los guionistas originales.

Convencido de que podía ofrecer el cierre “que los fans merecían”, Aslam utilizó un generador de vídeo con IA para crear una versión alternativa del final. La instrucción era clara: dar un desenlace feliz a Jon Snow y Daenerys Targaryen. El resultado fue un montaje que recrea Desembarco del Rey, el Trono de Hierro y los rostros de Kit Harington y Emilia Clarke mediante herramientas generativas.

Después compartió su creación en X asegurando que esta versión superaba a la escrita por D. B. Weiss y David Benioff, responsables de la serie de HBO. En su propuesta, Jon y Daenerys sobreviven, se casan y forman una familia numerosa en un giro completamente luminoso para una historia conocida precisamente por su crudeza.

Pero la reacción en redes no fue la esperada. Muchos usuarios señalaron que el problema del final original no era tanto el destino de los personajes como el ritmo apresurado con el que se desarrolló la última temporada. Cambiarlo todo por una escena edulcorada —con boda incluida y celebración general— fue visto como una simplificación extrema del universo narrativo.

Además, el vídeo generó críticas por el uso de imágenes recreadas de los actores y por la reutilización de elementos estéticos y musicales asociados a la serie, compuesta originalmente por Ramin Djawadi.

De este modo, lo que pretendía ser una reivindicación terminó convertida en recordatorio de que cerrar una serie de ocho temporadas no es tarea sencilla. Y que, por muy avanzadas que estén las herramientas de IA, escribir un buen guion sigue siendo un oficio.