Rompe los espaguetis delante de su marido italiano y la reacción de él hay que verla

En España, y desde luego en muchas otras partes del mundo, se hacen cosas con la pasta que provocan el infarto en los italianos, que consideran ese alimento casi una religión.

Como ejemplo perfecto, el vídeo que ha subido a TikTok la cuenta @carloandsarah, un matrimonio formado por una estadounidense y un italiano, en el que se ve la reacción de él cuando ella está a punto de partir un puñado de espaguetis antes de echarlos a cocer.

El hombre ve lo que va a hacer su mujer y casi infarta. "No, no, no, no", exclama mientras le agarra la mano para evitar que cometa esa 'crimen' gastronómico. En vista de su reacción, ella admite que simplemente está bromeando.

"Estoy traumatizado, por favor", dice él, que procede a meter los espaguetis él mismo en la olla.

El vídeo acumula casi un millón de 'me gusta' y ha provocado cientos y cientos de reacciones. Por ejemplo, un usuario apunta: "Es como un delito para ellos". "Quería ver cuando lo parte 🤨", añade otro.