Rosa Villacastín y 1.200 personas más lo tienen claro: este el “problema” de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso ha dado que hablar después de que se conociera el pasado viernes 18 de julio que tanto ella como parte de su familia disfrutó el pasado fin de semana de un chalé con piscina en la sierra. La vivienda, propiedad de la Comunidad de Madrid, adquirida por unos 4,3 millones de euros, consta de 355 metros construidos.

La periodista y escritora Rosa Villacastín se ha unido a las miles de reacciones que han surgido como la espuma en las redes sociales. En un tuit de respuesta a la noticia publicada ha expresado cuál cree que es el verdadero problema de Ayuso.

"El problema de Ayuso es que no procesa lo que dice", ha expresado Villacastín, que ha recibido el 'me gusta' de más de 1.200 personas. Ha generado cientos de reacciones, como la del usuario @MazingerJota: "Totalmente de acuerdo, no solo no procesa lo que dice, es que sin papeles escritos por otros o pinganillos no es nadie. Eso sí, disfruta sin vergüenza alguna".

Otras personalidades, como el politólogo Ramón Espinar, también lo han comentado. En el caso de Espinar, ha defendido que Ayuso "es una farsante y va a perder".