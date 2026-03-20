Rosa Villacastín define en estos rotundos términos a Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar ha ido a divertirse a La Revuelta y ha dado una alegría para terminar la semana a David Broncano. La visita del director manchego ha dado una victoria de TVE sobre El Hormiguero de Pablo Motos después de varias semanas por debajo.

La1 lidera con Almodóvar con un 13,5% de cuota de pantalla y una media de 1.595.000 espectadores. Por su parte, el programa de Pablo Motos hace un 12,9% de share y una media de 1.594.000 espectadores.

Durante la charla, Pedro Almodóvar trató el tema de la Guerra Civil y la memoria histórica y habló de lo que vivía en su casa. El director de cine recordó los viajes de su padre como arriero en los años 50 y cómo él hablaba de encontrarse con "bandoleros".

Después, el cineasta entendió que se refería en realidad a los maquis: "En mi casa, como en muchas casas españolas durante la posguerra, no se mencionaba que había habido una Guerra Civil".

En este contexto, David Broncano apostilló que la memoria histórica es importante para recordar el pasado y no repetirlo. Almodóvar contestó con una frase que encendió medio plató: "Vamos que sí lo es. Imaginad que la repetimos. Hay que tener cuidado, chicos".

Almodóvar, "aterrorizado"

"Estoy aterrorizado. Cuando llego a casa y veo el telediario me preocupo mucho", ha reconocido Almodóvar sobre la situación actual de España y el auge de la extrema derecha.

La periodista Rosa Villacastín ha visto todo lo que ha dicho Pedro Almodóvar, ganador de dos premios Oscar —uno a Mejor película de habla no inglesa por Todo sobre mi madre y otro a Mejor guion original por Hable con ella— y no ha podido evitar definirlo con muchas exclamaciones.

"Pedro!!!!!! Te quiero!!!!! Por como eres y por lo que haces!!!!! No cambies!!!!! Eres un referente para muchos jóvenes españoles!!!!!", ha escrito la periodista en respuesta a un tuit de RTVE sobre la visita del director de Calzada de Calatrava al programa de David Broncano.