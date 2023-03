La rotunda respuesta de Alán Barroso a Abascal tras llamar "degenerados" a los activistas LGTBI

El politólogo Alán Barroso ha dado una rotundísima respuesta al líder de Vox, Santiago Abascal, después de que éste llamase "degenerados" y "subvencionados" a los activistas del colectivo LGTBI.

"También les pediremos cuenta por cada niño o niña a los que unas organizaciones en muchas ocasiones de degenerados subvencionados confunden para que acaben mutilándose y tomando decisiones irreversibles", aseguró Abascal durante el debate de la moción de censura.

En un vídeo para El HuffPost, Barroso ha replicado: "Mira no, de degenerado es obligar a escuchar el latido fetal a una mujer que quiere abortar, de degenerado es votar en contra de investigar los abusos sexuales a menores de la iglesia, o de degenerado es decir que no hay violencia machista en España. Eso es de degenerado, no lo otro".

El politólogo ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, "respondieron y se tomaron su tiempo": "Estuvieron casi tres horas contestando y dando datos de su gobierno. Lo que se espera que haga un gobierno que está siendo sometido a una moción de censura, vamos. Pero esto enfadó a Tamames que se aburría y pidió la palabra".

"Al final, la moción de censura dejó claro lo siguiente: No tienen proyecto de país. Solamente señalan a los inmigrantes, insultan a las personas LGTB, defienden a las grandes fortunas y dicen que no hay que subir el salario mínimo. Pero propuestas, cero. Solo una España en blanco y negro a la medida de la gente con pasta. Y lo que mal empieza, mal acaba", ha zanjado Barroso.