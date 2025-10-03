Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rufián define con dos palabras a aquellos que se alegran de que la Flotilla haya sido interceptada por Israel: "La maldad como base electoral"
El político de Esquerra Republicana ha respondido de forma tajante a un tuit de las Nuevas Generaciones del PP. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Gabriel Rufián, en el Congreso el 9 de julio de 2025.GTRES

Gabriel Rufián ha respondido como él solamente sabe a aquellos que parecen alegrarse de que la Flotilla Global Sumud haya sido interceptada por las fuerzas israelíes  y los ha definido en tan solo dos palabras. 

En concreto, el de Esquerra Republicana ha querido responder a unas palabras a las Nuevas Generaciones del Partido Popular (PP) quienes alardeaban en 'X' (antes conocido como Twitter) de que "se terminó el crucero", burlándose aparentemente por la detención de algunos de sus compatriotas españoles arrestados por el mero hecho de querer ayudar a una población que está muriendo de hambre y guerra.

"Curiosos patriotas estos que se mofan de unos compatriotas suyos secuestrados camino a Palestina con comida y medicinas para Gaza por el Estado terrorista y genocida de Israel. La maldad como base electoral. Eso sí, la banderita que no falte. Cantera de desalmados", ha comentado el político de forma crítica y tajante en la red social, resaltando la hipocresía de aquellos que presumen de ser patriotas, pero que, sin embargo, se alegran de cuestiones como esta. 

"No entiendo cómo pueden burlarse de una situación en la que hay niños muriendo. Así no van a convencer a nadie de que tienen algo positivo que aportar a la sociedad", comentaba una de las usuarias en respuesta al tuit de Rufián. 

"Lo de mofarse, reírse e incluso celebrarlo ya se enmarca en una categoría superior de maldad. Por una cuestión ideológica puedes dilatar el reconocimiento del genocidio, pero esto es de desear la muerte de quién está ayudando es deplorable, máxime cuando son compatriotas tuyos", criticó otro. La publicación lleva ya cerca de un millón de reproducciones y 36.000 'me gusta', así como 2.000 comentarios.

