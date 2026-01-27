Rufián sentencia con tres palabras (pero qué tres palabras) lo ocurrido en el Congreso 

El Congreso ha tumbado el decreto-ley 'ómnibus' del Gobierno que, entre su amplio articulado, incluía la subida de las pensiones para 2026, además de la prórroga de las medidas del llamado 'escudo social'. El golpe al Ejecutivo ha llegado por el 'no' de PP, Vox y finalmente también de Junts, que ha decantado la balanza en la previa de la votación.

El rechazo de Junts ha sido, eso sí, parcial, porque los de Puigdemont han permitido la convalidación de la prórroga a las ayudas para el transporte público y el abono transportes único aprobado por el Consejo de Ministros antes de fin de año.

Pero de la votación de este martes sale tocado otra vez el Gobierno, que no ha dudado en criticar la negativa de PP, Vox y Junts a la revalorización de las pensiones y a blindar otras medidas de carácter social.

No obstante, el mayor reproche no ha llegado del Ejecutivo de coalición, sino de uno de los 'pesos pesados' del Congreso en cuanto a opinión social. Ha sido Gabriel Rufián quien ha sentenciado lo ocurrido en la Cámara Baja con tres palabras. Literalmente, tres, y una foto, la del resultado de la votación.

"Feijóo. Abascal. Puigdemont", se lee en un tuit escrito nada más conocerse el resultado y que ni que decir tiene que se ha viralizado en cuestión de minutos. Su brevísimo y elocuente mensaje ue sirve como respuesta a otro suyo de varias horas antes, donde alertaba de "todo lo que quiere tumbar Junts". Entre esas cuestiones, Rufián recordaba asuntos como:

Subida de las pensiones.

Subida del Ingreso Mínimo Vital.

Prohibición de cortes de luz, gas y agua a personas vulnerables.

Prórroga del bono social eléctrico.

Suspensión de los desahucios para personas vulnerables.

Incentivos fiscales para vehículos eléctricos.

Medidas para la jubilación anticipada de colectivos de riesgo.

Y antes de que ocurriera, el portavoz y referente de ERC ya dejaba claro que lo harían "con PP y Vox" porque "tienen diferentes banderas pero mismos amos". "Que se sepa, que igual les da vergüenza y no lo hacen", remataba no se sabe si con esperanza o pleno de ironía en una crítica encendida a sus otrora socios independentistas en Cataluña y hoy de nuevo grandes rivales políticos.