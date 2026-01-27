Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rufián sentencia con tres palabras (pero qué tres palabras) lo ocurrido en el Congreso
Virales
Virales

Rufián sentencia con tres palabras (pero qué tres palabras) lo ocurrido en el Congreso 

El portavoz de ERC ha tardado apenas segundos en reaccionar en las redes sociales al 'no' de PP, Vox y Junts a revalorizar las pensiones y convalidar la prórroga de otras medidas sociales.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Gabriel Rufián, en un pleno extraordinario en el Congreso este enero
Gabriel Rufián, en un pleno extraordinario en el Congreso este eneroEuropa Press via Getty Images

El Congreso ha tumbado el decreto-ley 'ómnibus' del Gobierno que, entre su amplio articulado, incluía la subida de las pensiones para 2026, además de la prórroga de las medidas del llamado 'escudo social'. El golpe al Ejecutivo ha llegado por el 'no' de PP, Vox y finalmente también de Junts, que ha decantado la balanza en la previa de la votación.

El rechazo de Junts ha sido, eso sí, parcial, porque los de Puigdemont han permitido la convalidación de la prórroga a las ayudas para el transporte público y el abono transportes único aprobado por el Consejo de Ministros antes de fin de año. 

Pero de la votación de este martes sale tocado otra vez el Gobierno, que no ha dudado en criticar la negativa de PP, Vox y Junts a la revalorización de las pensiones y a blindar otras medidas de carácter social. 

No obstante, el mayor reproche no ha llegado del Ejecutivo de coalición, sino de uno de los 'pesos pesados' del Congreso en  cuanto a opinión social. Ha sido Gabriel Rufián quien ha sentenciado lo ocurrido en la Cámara Baja con tres palabras. Literalmente, tres, y una foto, la del resultado de la votación. 

"Feijóo. Abascal. Puigdemont", se lee en un tuit escrito nada más conocerse el resultado y que ni que decir tiene que se ha viralizado en cuestión de minutos. Su brevísimo y elocuente mensaje ue sirve como respuesta a otro suyo de varias horas antes, donde alertaba de "todo lo que quiere tumbar Junts". Entre esas cuestiones, Rufián recordaba asuntos como:

  •  Subida de las pensiones.
  • Subida del Ingreso Mínimo Vital.
  • Prohibición de cortes de luz, gas y agua a personas vulnerables.
  • Prórroga del bono social eléctrico.
  • Suspensión de los desahucios para personas vulnerables.
  • Incentivos fiscales para vehículos eléctricos.
  • Medidas para la jubilación anticipada de colectivos de riesgo.

Y antes de que ocurriera, el portavoz y referente de ERC ya dejaba claro que lo harían "con PP y Vox" porque "tienen diferentes banderas pero mismos amos". "Que se sepa, que igual les da vergüenza y no lo hacen", remataba no se sabe si con esperanza o pleno de ironía en una crítica encendida a sus otrora socios independentistas en Cataluña y hoy de nuevo grandes rivales políticos.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales