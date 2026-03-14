Diana Díaz, investigadora de Columbia: "Un donut tiene un pico de glucosa más plano que el arroz integral; pero si solo miras el sensor de glucosa para decidir qué comer estás tomando la decisión equivocada"

¿Cuidas minuciosamente tu alimentación? Vivimos en una sociedad la cual está cada vez más volcada hacia la cultura fitness y el estilo de vida saludable. Las personas son cada vez más conscientes de su alimentación y, gracias a los avances científicos, tenemos la oportunidad de entender a profundidad el funcionamiento del cuerpo humano.

Sin embargo, la sobresaturación de información al respecto, dada la hiperconectividad a la que estamos expuestos, ha causado un cierto nivel de desinformación con relación al tema.

La reconocida investigadora, Diana Díaz, habla para los micrófonos de Buenas migas Podcast sobre la relación que tiene el azúcar en nuestra alimentación. La especialista recalca que una nutrición íntegra no debe ser orientada exclusivamente hacia el nivel de glucosa.

La glucosa en el cuerpo humano

De una manera simple y a grandes rasgos, Díaz explica cómo se obtiene la glucosa y su funcionalidad en el organismo. "Nos alimentamos entre todos los nutrientes que hay de un grupo de nutrientes llamados carbohidratos que, cuando los digerimos, se vuelven unidades más pequeñas, mayormente llamadas glucosa", afirma.

"Esa unidad pequeñita que somos capaces de absorber es la que produce la mayor parte de la energía del cuerpo. Para poder utilizarse, esa glucosa necesita la ayuda de su gran amiga insulina, una hormona que produce el páncreas; es la hormona que necesita la glucosa para entrar dentro de las células y hacer su función", complementa.

Los picos de glucosa

La mujer enfatiza que los picos de glucosa no deben satanizarse; al contrario, apunta que hacen parte del funcionamiento en condiciones normales de nuestro cuerpo. "Un pico de glucosa es algo fisiológicamente normal y esperable", sentencia.

"De hecho, si no tenemos un pico de glucosa, es que algo está pasando y no estamos muy bien porque no estamos siendo capaces de absorber o metabolizar correctamente la glucosa", detalla.

"Lo que necesitamos evitar son picos de glucosa muy altos o muy prolongados en el tiempo y de forma repetida durante una vida", agrega.

La nutrición va más allá del azúcar

La alimentación adecuada no se limita a un solo parámetro, así lo manifiesta Díaz. "Si nos basamos exclusivamente en los picos de glucosa, estamos dejando atrás un montón de factores super importantes", aclara.

"Un donut tiene un pico de glucosa más plano que el arroz integral; pero si solo miras el sensor de glucosa para decidir qué comer, estás tomando la decisión equivocada", concluye.