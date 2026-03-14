Antonio Paguado, compañero de reparto en 'La Que Se Avecina', tras enterarse por un periodista de la muerte de Gemma Cuervo: "Es un mazazo"

El mundo del cine, el teatro y la televisión española se han despedido por última vez de la actriz española Gemma Cuervo, quien ha fallecido a los 91 años tras una brillante trayectoria profesional, según han informado este sábado a la agencia EFE varias fuentes familiares.

La noticia ha supuesto un duro golpe para el mundo del espectáculo, así como para sus admiradores, quienes han querido despedirse de la actriz. Algunos de los que se han pronunciado al respecto han sido su compañero de reparto en 'La Que Se Avecina', Antonio Paguado, la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, o el presidente de RTVE, José Pablo López.

En el caso de su compañero de reparto, quien se ha enterado gracias a que un periodista se lo ha dicho durante una entrevista al confirmarse su muerte y se ha quedado en shock, el actor ha querido mandarle un fuerte abrazo a sus familiares y recordar algunos de los momentos junto a ella.

"Que me estás contando. Buah... qué terrible noticia. Ahora mismo me viene a la cabeza un montón de momentos con ella. No sé que decirte, es que me he quedado bloqueado. Recuerdo los momentos en el camerino, los momentos en el set también, no sé, es que es un mazazo esto jolín. Un abrazo enorme a toda la familia", ha lamentado el actor, que se ha enterado de la noticia de la muerte de la actriz en directo.

También se ha querido despedir la socialista Pilar Alegría, quien en un mensaje publicado en 'X' (antes conocido como Twitter) ha señalado que "se va una de las figuras más respetadas y emblemáticas de la interpretación en España".

"Una mujer inolvidable para muchas generaciones gracias también a sus papeles en TV, pero Gemma Cuervo deja un legado inabarcable sobre las tablas como una de las grandes damas de la escena nacional. Un abrazo enorme para su familia y amigos", ha señalado la socialista.