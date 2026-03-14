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Antonio Paguado, compañero de reparto en 'La Que Se Avecina', tras enterarse por un periodista de la muerte de Gemma Cuervo: "Es un mazazo"
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Antonio Paguado, compañero de reparto en 'La Que Se Avecina', tras enterarse por un periodista de la muerte de Gemma Cuervo: "Es un mazazo"

La actriz ha fallecido a los 91 años, según ha podido confirmar su familia. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Antonio Paguado en una imagen de archivo
Antonio Paguado en una imagen de archivoGetty Images

El mundo del cine, el teatro y la televisión española se han despedido por última vez de la actriz española Gemma Cuervo, quien ha fallecido a los 91 años tras una brillante trayectoria profesional, según han informado este sábado a la agencia EFE varias fuentes familiares.

La noticia ha supuesto un duro golpe para el mundo del espectáculo, así como para sus admiradores, quienes han querido despedirse de la actriz. Algunos de los que se han pronunciado al respecto han sido su compañero de reparto en 'La Que Se Avecina', Antonio Paguado, la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, o  el presidente de RTVE, José Pablo López. 

En el caso de su compañero de reparto, quien se ha enterado gracias a que un periodista se lo ha dicho durante una entrevista al confirmarse su muerte y se ha quedado en shock, el actor ha querido mandarle un fuerte abrazo a sus familiares y recordar algunos de los momentos junto a ella. 

"Que me estás contando. Buah... qué terrible noticia. Ahora mismo me viene a la cabeza un montón de momentos con ella. No sé que decirte, es que me he quedado bloqueado.  Recuerdo los momentos en el camerino, los momentos en el set también, no sé, es que es un mazazo esto jolín. Un abrazo enorme a toda la familia", ha lamentado el actor, que se ha enterado de la noticia de la muerte de la actriz en directo. 

También se ha querido despedir la socialista Pilar Alegría, quien en un mensaje publicado en 'X' (antes conocido como Twitter) ha señalado que "se va una de las figuras más respetadas y emblemáticas de la interpretación en España". 

"Una mujer inolvidable para muchas generaciones gracias también a sus papeles en TV, pero Gemma Cuervo deja un legado inabarcable sobre las tablas como una de las grandes damas de la escena nacional. Un abrazo enorme para su familia y amigos", ha señalado la socialista. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

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