Un diputado francés ve este vídeo de Pedro Sánchez: le define con ocho palabras totalmente inesperadas

Aymeric Caron, diputado en la Asamblea Nacional de Francia por París y fundador del partido Révolution Écologique pour le Vivant (REV), ha visto un vídeo de algo más de un minuto de Pedro Sánchez y no ha dudado en definir con ocho palabras al presidente del Gobierno.

Se trata de una de sus últimas intervenciones, del pasado miércoles, en el primer 'Foro contra el odio'. Lugar en el que el líder del Ejecutivo español anunció la nueva herramienta HODIO para combatir el odio online.

"Vamos a parar el odio en nuestras redes sociales, en nuestras calles y, también, en los patios de nuestras escuelas", señaló Sánchez durante su intervención. "Sé que, en esta lucha, la sociedad española va a acabar prevaleciendo", añadió.

El presidente del Gobierno justificó que estaba convencido, porque "hay mucha gente concienciada sobre los riesgos y los efectos de toda esta expansión de odio, por decirlo de manera políticamente correcta, que, desgraciadamente, vivimos en las redes sociales".

"Porque la mayoría social está formada por buenas personas, personas que pueden tener opiniones diferentes, pero que en su vida cotidiana no se dejan llevar por el odio", justificó.

Y lo que se ha terminado haciendo viral en Francia es, justamente, la siguiente frase que dejó. "Se mueven por algo mucho más poderoso que es el amor. El amor por nuestras parejas, por nuestros hijos y nuestras hijas, por nuestros padres y por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos", señaló.

"Por el que viene de fuera y por el que vive a miles de kilómetros de aquí, pero que sufre el dolor y la injusticia, ya sea en Gaza, en Sudán, en Beirut, en Kiev o en Teherán. Esa es nuestra misión, señoras y señores, que hablemos más de amor y menos de odio", sentenció.

Tras ver estas palabras, Aymeric Caron no ha dudado en utilizar ocho palabras rotundas para defender qué le parece el presidente del Gobierno español. "Pedro Sánchez", señaló en la primera parte del mensaje.

"La revelación política europea de los últimos años", ha sentenciado en un escueto tuit que suma más de 62.000 visualizaciones y más de 3.000 me gusta.

No ha sido el único que ha reaccionado, algunos usuarios han defendido que no quieren saber nada más y que "es fundamental clonarlo", mientras que otros han destacado que, "independientemente de nuestras diferencias u opiniones, esta es una revelación política sobre todos los líderes mundiales de los últimos años".